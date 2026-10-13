Michael Jordans tröja såld för 130 miljoner – slår nytt rekord

Privat försäljning

Köparen är Ron Firman, fastighetsinvesterare från Miami. Affären genomfördes genom en privat försäljning, inte en traditionell offentlig auktion, enligt Washington Post.

Tröjan bars under den andra matchen i finalserien den 5 juni 1998. Michael Jordan gjorde 37 poäng när Chicago Bulls besegrade Utah Jazz med 93–88 och kvitterade finalserien. Bulls vann senare finalen med 4–2 och säkrade därmed Jordans sjätte NBA-titel.

Säsongen blev känd som ”The Last Dance”, den sista säsongen med det legendariska Bulls-lag som dominerade NBA under 1990-talet. Den fick förnyad uppmärksamhet genom Netflix-dokumentären med samma namn från 2020. Enligt Hunt Auctions har tröjan kunnat knytas till den aktuella matchen genom bildjämförelser. Autografen har också autentiserats.

Det nya rekordet kommer bara veckor efter att en annan Jordan-tröja från samma finalserie såldes för 12,26 miljoner dollar. Den vita hemmatröjan bars i den tredje matchen. En tredje tröja från finalserien, använd i den första matchen, såldes redan 2022 för drygt 10 miljoner dollar.

Michael Jordan efter Babe Ruth

Jordan är dock inte ensam om att nå rekordnivåer. Den dyraste sporttröjan som sålts är fortfarande basebollikonen Babe Ruths New York Yankees-tröja från 1932. Den såldes 2024 för 24,12 miljoner dollar efter att ha kopplats till den berömda World Series-match där Ruth gjorde sin omtalade ”called shot”.

Även utanför sportens värld har samlarobjekt nått svindlande belopp. Ett Pokémonkort såldes i februari 2026 för nära 16,5 miljoner dollar, men det dyraste samlarobjektet av alla är ett Tyrannosaurus rex-skelett som såldes för 50,1 miljoner dollar i juli i somras.

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