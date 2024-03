Den Oscarsbelönade okände svensken.

En helförsäkring för bil ger dig det mest heltäckande skyddet för ditt fordon. Här går vi igenom allt om hur denna försäkring fungerar, vad den kostar och hur man hittar ett billigt alternativ. Jämför helförsäkringar via verktyget nedan föra att hitta det erbjudande som passar dig bäst. ANNONS När du jämför helförsäkring för bil kan …

Mot USA

1918 blev det giftemål med 91:an Karlsson-tecknaren Rudolf Peterssons syster Anna och två år senare emigrerade paret till USA.

Efter att ha tillbringat sina första amerikanska år i Cleveland, hamnade paret i New York där Gustafs karriär tog ordentlig fart som serietecknare bland annat för stora Life och The New York World.

Redan i början av 1920-talet hade Gustaf börjat rita omslag för Time. Och visst känns dragen igen från Tomtar och troll. (Illustration: Gustaf Tenggren/Life)

Han började också framgångsrikt att teckna reklamaffischer och att illustrera böcker och hans namn som skicklig illustratör spred sig fort i kretsarna.

Mot Hollywood

Efter att ha försörjt sig som bonde under depressionsåren, flyttade sedan Gustaf med sin nya fru Mollie Forsberg till Hollywood. Här hade Gustaf fått det mycket prestigefyllda jobbet som art Director hos Walt Disney Studios.

Färgerna och mimiken känns igen i hans teckningar. Här en scen ur Pinocchio från hans tid på Disney. (Bild: Gustaf Tenggren/Disney)

Detta blev det verkliga genombrottet. Han fick nu det övergripande ansvaret för skapandet av storfilmerna Snövit, Den fula ankungen, Pinocchio, Fantasia och Bambi, där många av figurerna sades ha plockats från Tenggrens egen barndom.

Fick hela fyra Oscars

Arbetet med de banbrytande tecknade filmerna resulterade bland annat i att filmerna under Tenggrens tid, prisades med hela fyra Oscars. Utmärkelser som Gustaf Tenggren absolut kunde ta åt sig en del av äran från.

Omslaget till Omslag för The Saturday Evening Post, 1956, där Tenggren porträtterade sin gamle arbetsgivare Walt Disney. (illustration: Gustaf Tenggren)

1939 avslutade han sin anställning och familjen kom framöver att bosätta sig på ett antal ställen runt om i USA.

Spikrak karriär

Karriären fortsatte dock rakt uppåt. Han kom att rikta in sitt skapande på barnböcker och blev med tiden så känd i USA att han gav ut en bokserie under eget namn.

The Tenggren books kom att bli storsäljare och i många av hans teckningar ses rester från hans svenska arv som han vårdade ömt.

Det blev ett stort antal barnböcker genom åren. Bland dessa storsäljaren Bedtime Stories. (Bild. Gustaf Tenggren)

Det stora vackra hemmet i Maine möblerades i stort sett uteslutande med svenska antikviteter och han var alltid noga med att berätta om sitt hemland, som han dock aldrig mera återkom till.

Donerade samlingar

Gustaf Tenggren dog 73 år gammal 1970. Hela hans samling av svenska antikviteter finns idag på Dalarnas museum. Hans stora teckningssamling donerades efter hustruns bortgång 1984 till University of Minnesota.

2014 kom det ut en biografi om Gustaf Tenggren och havs livsgärning. Boken är fylld med information och illustrationer av denne mans gärning. (Illustration: Gustaf Tenggren)

Läs gärna mer om denne fantastiske konstnär på hemsidan som lagts upp till hans minne. Du hittar den här.

