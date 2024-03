Jackpott-feber: 11 miljarder i potten 

Ett fösäljningsknep

Även Powerball-spelarna har något att se fram emot.

ANNONS

Med en uppskattad jackpott på 865 miljoner dollar för onsdagens dragning har spänningen byggts upp med 36 dragningar utan en vinnare sedan nyårsdagen.

Dessa långa perioder utan jackpottvinnare är dock ingen slump. Istället är de avsiktligt designade dels för att skapa dessa livsförändrande summor och dels för att öka både intresse och försäljning skriver Fortune.

Astronomiska odds

För de hoppfulla som drömmer om att vinna, presenterar lotterierna astronomiska odds.

Mega Millions bär odds på 1 på 302,6 miljoner, medan Powerball-spelare står inför odds på 1 på 292,2 miljoner.

Trots de låga chanserna fortsätter miljontals amerikaner att köpa biljetter – drivna av visionen om hur en sådan vinst skulle förändra deras liv.

May the odds be ever in their favor.

Läs också: Veckans snackis: Vann miljarder på lotto – höll det hemligt. Dagens PS

ANNONS