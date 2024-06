Svensken bakom Bronx

Det är fascinerande mycket som vi i dagligt tal, slänger ur oss utan att känna till vare sig bakgrund eller betydelse. Ord och fraser som vi lärt oss säga, men inte mer djuplodande förstått vad de betyder.

Platser är ett sådant område.

Namn på platser som vi säger utan att tänka på om namnet betyder något mer än att definiera just en geografisk position, så att mottagaren vet var ni till exempel ska ses.

På detta finns det miljontals exempel. Tror faktiskt att de flesta platsnamn har tappat sin betydelse och bakgrund mer än att de i dag bara är just namn på en plats.

Bronx är i dag sett som en stökig del av New York, men har under de senaste decenniet blivit lugnare. (Foto: WikiCommons/Sacme)

Stadsdelen Bronx i New York är ett lysande exempel på detta. En viktig del av staden som aldrig sover och faktiskt också den enda delen av staden som inte ligger på en ö.

Stökig plats

I dag räknas Bronx fortfarande som staden New Yorks farligaste stadsdel med stora bekymmer med social utslagning, fattigdom och kriminalitet – även om läget under de senaste decenniet stabiliserats något.

Men Bronx – detta udda namn på en del av en miljonstad. Vad har det namnet för historia?

Här kan du som svensk sträcka lite extra på dig.

Namnet Bronx är en språkligt vridning av det som en gång i tiden kallades Broncks land. Ett område som fått sitt namn av den svenske emigranten Jonas Bronck.

Jonas Bronck tar emot en delegation från ursprungsbefolkningen i området för rådslag om framtiden. (Bild: WikiCommons)

Jonas Bronck var en av de första som tog båten över Atlanten för att pröva sin lycka på andra sidan. Redan 1639 klev han i land på det område som då kallades Nya Nederländerna.

Området Nya Nederländerna motsvarade i dag ungefär dagens New York, New Jersey, Delaware och Connecticut och låg under holländska West India Companys kontroll.