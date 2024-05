Fast i ekorrhjulet? Det var värre förr

Det var bättre förr, klämmer du ur dig emellanåt när läget för dagen känns sisådär. När orken tryter och lusten rinner ur.

Med dagens scheman med alla återkommande ingredienser är det lätt att fastna i det som vi dagligen kallar för ekorrhjulet.

Det läge som uppstår när det känns att du fastnat på samma ställe – oavsett hur mycket du anstränger dig.

Men en sak är då säker – att fastna i ekorrhjulet i dag, är många gånger bättre än att vara fast i detsamma för 2000 år sedan.

När romarna byggde upp sitt fantastiska imperium, var det ju inte vara arealer de lade under sig. De moderniserade också samhället i sig genom bland annat ingenjörstekniska landvinningar och sociala reformer.

Ja, vad har egentligen romarna gjort för oss? En hel del skulle det visa sig. (Bild: HandMade Films)

“What have the romans ever done for us?”, frågade John Cleese i kultrullen Life of Brian.

“A lot”, skulle nog det korrekta svaret ha varit.

Romarna själva var inte kända för sin uppfinningsrikedom. Men de var kända för att ha en fantastisk känsla för att samla in redan skapade uppfinningar och förfina dem till nya och bättre konstruktioner.

Mycket sten att lyfta

I det romerska riket byggdes det mycket. Städerna moderniserades, vägnätet byggdes upp och akvedukterna försåg städerna med friskt vatten från bergen.

Romarna gillade att bygga. Gärna stort, pampigt och vackert. Colosseum i Rom är bara ett exempel. (Foto: WikiCommons/Diliff)

För att få alla nödvändiga stenblock på plats på imperiets alla byggen krävdes det goda lyftmöjligheter. Att använda mängder av människor och djur var en möjlighet, men det ansågs både ovärdigt och omständligt som lösning.