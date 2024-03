Glöm appar: Nu är speed dating tillbaka

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Fyra tio har stött på bluff

Fyra av tio nordamerikanska användare har stött på någon typ av bluff på en dejtingapp.

Två av tio har till och med fallit för en bluff av något slag, enligt beräkningar cybersäkerhets-företaget Kaspersky gjort.

Det har till och med gått så långt, som det ofta gör The American Way – att det har gjorts en grupptalan mot Match Group, som äger tinder, Hinge och The League.

I grupptalan hävdas att företaget jagar vinster på de dejtandes bekostnad (vilket inte borde ha överraskat någon) samt att man medvetet får användarna att svajpa istället för att hitta en partner.

”Som mobilspel”

”Många människor behandlar dejtingappar som mobilspel snarare än som vägar till faktiska möten”, säger dejtingcoachen Anwar White.

Det senaste året har han sett dejtar via appar minska kraftigt för hans kunder.

Det har fått honom att vända sig mot format med mer personlig interaktion.

”Vi kör inte dejtingappar längre. Vi går ut. Vi träffar människor”, säger han.

Svårt på små orter

Ett problem med speed dating är att det är ett stadsfenomen och svårt att arrangera på landet och på småorter.

Shuffle, till exempel, verkar i nio städer och har träffar för såväl heterosexuella som queer-dejtare och dessutom i olika åldersgrupper varje månad, vilket kräver ett visst geografiskt format.

På forum som Meetup, Eventbrite och Reddit publicerar lokala klubbar och organisationer enstaka speed dating-evenemang.

Matchmakers och dejtingcoacher arrangerar privata speed dating-evenemang för sin kundkrets.

”Spela bowling”

För människor i små städer och på landsbygden är valmöjligheterna färre.

Dejtingcoachen Lilya Womble, vars guidebok ”Thank You,More Please” kommer i juni, råder de som bor på småorter att anmäla sig till en keramikkurs, gå ut och spela bowling eller något annat.

