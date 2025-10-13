Inte ens sociala medier kan tänja på människans biologiska tak för relationer, visar forskningen.
Därför kan du inte ha fler än 150 vänner
Mest läst i kategorin
Kylan och vintern kommer – och tar festen med sig
Tidiga prognoser antyder att vintern 2025/2026 kan bli kallare än normalt. Fenomen som La Niña, Quasi-Biennial Oscillation (QBO) och utvecklingen av polarvirveln ser ut att samverka och öka risken för en klassisk vinter i norra Europa. Men vad händer när snön faller över Stureplan och Avenyn – och temperaturerna kryper ned mot tuffa minusgrader? Perfect …
Flygbolag tar betalt för att luta stolen bakåt
Det började med avgift för incheckat bagage hos många flygbolag. Sedan kom prislappar på handbagage, kaffe och benutrymme. Nu tar lågprisflyget nästa steg i kreativ snålhet. Ett ”nyskapande” flygbolag låter nämligen resenärer betala extra – bara för att få luta stolen några centimeter bakåt. Nu är frågan när kommer Ryanair att haka på? Den nya …
Semesterfällan alla glömmer – och den kliar i veckor
Sju av tio struntar i att vägglussäkra sitt hotellrum, de fastnar i semesterfällan visar en ny undersökning . De små blodsugarna gömmer sig i madrasser, väskor och gardiner – och följer gärna med hem. Resultatet kan bli en saneringsnota på tiotusentals kronor och en semester du sent glömmer. När höstlovet närmar sig packar vi solglasögon, …
Viggos dagbok vecka 41
Viggos dagbok är anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej allt är förstås sant. Roligt och platt. Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet runt Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras första gången söndag den 12 …
Hoppa över Mallorca – välj okända spanska Medelhavsön
Balearerna är ett hett turistmål för svenskar som vallfärdar till Mallorca och Ibiza. Det finns dock en annan okänd pärla – Medelhavsön Tabarca. Den är liten, men storleken kvittar sägs det. Charmen är dock desto större på den spanska ön Tabarca utanför Alicante. Okänd Medelhavsö När många åker till Mallorca och Ibiza för strändernas och …
Sociala relationer är bra för mycket. Faktum är att något så basalt som att säga “hej” till en annan människa kan förlänga livet.
Men det finns en gräns för hur mycket våra hjärnor klarar av.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Max 150 vänner
Trots att vi lever i en tid där vi kan chatta, ringa och dela bilder med tusentals människor över hela världen, verkar vår hjärna fortfarande vara byggd för en betydligt mindre social krets.
Enligt den brittiske psykologen Robin Dunbar kan vi bara hantera cirka 150 stabila relationer – en siffra som inte förändrats på tiotusentals år.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hjärnan som social maskin
Enligt Dunbars forskning är det inte slumpen som avgör hur många relationer vi klarar av, utan hjärnans fysiska kapacitet. Den del av hjärnan som kallas neocortex – som styr minne, språk och problemlösning – är avgörande för hur många sociala band vi kan upprätthålla.
Hos människor upptar neocortex hela tre fjärdedelar av hjärnans volym. Den gör oss skickliga på att förstå andras känslor, tolka beteenden och skapa komplexa sociala nätverk. Men den har sina gränser.
Genom att studera apor, lemurer och schimpanser upptäckte Dunbar ett tydligt samband mellan neocortexens storlek och gruppstorleken i deras samhällen. Schimpanser, till exempel, lever i grupper på omkring 50 individer. När Dunbar överförde samma princip till människan fick han fram siffran 150 – det så kallade ”Dunbars tal”.
Våra relationer är lager på lager
Dunbar beskriver våra sociala nätverk som ringar på vattnet.
I mitten finns de fem personer vi står allra närmast – familj eller bästa vänner, de vi kontaktar varje vecka. Nästa lager består av tio goda vänner som vi träffar ungefär en gång i månaden.
Tillsammans utgör dessa femton personer omkring 60 procent av vår sociala energi, säger Dunbar.
Nästa cirkel omfattar ett femtiotal människor – de man bjuder till grillfest eller ser regelbundet på jobbet.
Därefter kommer det yttre lagret, som tillsammans bildar den magiska siffran 150. Det är de människor man ”inte skulle känna sig generad över att gå fram till och klappa på axeln klockan tre på morgonen i avgångshallen på Hongkongs flygplats”, som Dunbar uttrycker det i Wall Street Journal.
Utöver dessa uppskattar han att vi har cirka 350 bekanta och kan känna igen omkring 1 000 personer till – men de banden är ensidiga.
”Det centrala med de 150 och lagren inom dem är att relationerna är ömsesidiga”, säger Dunbar.
Sociala medier ändrar inte gränsen
Trots Facebook, Instagram och TikTok tycks den mänskliga hjärnan fortfarande sätta stopp vid omkring 150 personer. Dunbar säger att mönstret är detsamma även online:
”Om man tittar på hur ofta människor postar på sociala medier, ringer telefonsamtal, träffas ansikte mot ansikte eller skickar sms, ser man samma lager”, säger Dunbar.
Sociala medier hjälper oss snarare att hålla kvar kontakter längre i ytterkanterna av våra nätverk, men de skapar inte fler djupa relationer.
”Det är svårt att få känslomässigt stöd från någon du inte faktiskt kan hålla om fysiskt. Det är helt enkelt inte samma sak”, konstaterar Dunbar.
Forskare i Sverige ifrågasätter gränsen
Alla forskare håller dock inte med. En studie från Stockholms universitet år 2021 menar att 150 kan vara en underskattning.
“Det går helt enkelt inte att med någon större precision beräkna någon maxnivå för mänskliga gruppstorlekar med dessa data och metoder”, säger Andreas Wartel, medförfattare till studien, till Forskning.se.
Vi behöver inte längre oroa oss för rovdjur eller konkurrens om mat, och vi umgås i stora grupper på konserter och sportevenemang – något som borde tillåta större sociala nätverk.
“Jag tror att Dunbars tal har fått så stor spridning, även inom forskarvärlden, för att det är lättförståeligt”, säger Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
“Att vi påstår att det inte går att komma fram till en siffra är inte riktigt lika underhållande”.
Vill du veta hur många timmar det tar att bli nära vänner? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
ATG fälls i domstol – får miljonbot för penningtvättsmissar
Kammarrätten i Jönköping har dömt Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, till att betala tre miljoner kronor i sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget får också en varning för att ha brutit mot regelverket. Målet har sin upprinnelse i november 2022 när Spelinspektionen beslutade att ålägga ATG en sanktionsavgift på sex miljoner kronor. …
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
330 månadslöner och en ö – för 4 kronor kvadraten
Den gångna veckan har kretsat kring en chilensk superlön, spansk pension och en norsk drömö – för fyra kronor kvadraten. En anställd som fick 330 månadslöner av misstag får behålla pengarna, Sverige skruvar upp pensionsåldern och en historisk norsk ö går under klubban för nästan inga pengar alls. Ja, sett till kvadratmeter, alltså. Snart lägger …
Så vill Ica stoppa stölder och hot
Ännu ett krav på krafttag mot brott kommer nu. Den här gången är det Ica som vill se ”krafttag mot brott och bättre lokal samverkan”. Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer. Det skriver Ica i ett uttalande …
EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner
Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengenområdet – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck. Hejdå stämpel, hej biometriska data EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären …