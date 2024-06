Då ska du tacka nej till drinken – i luften

Och alla andra?

Ger detta grönt ljus till alla de som inte har något av ovanstående tillstånd?

Nja.

Enligt sömnforskaren Bhanu Kolla är en drink förmodligen okej.

“Men fundera över hur du mår efteråt. Om du sover dåligt under flyget eller om du vaknar med huvudvärk kan det vara bättre att avstå nästa gång”, säger Kolla till The New York Times.

Riskerna

En studie som publicerades tidigare denna månad typer på att det finns risker med att konsumera alkohol på flygplan oavsett om du är frisk eller sjuk. Detta gäller särskilt under längre flygningar där du planerar att sova.

Resultatet visade att deltagarnas syrenivåer minskade betydligt efter att ha konsumerat alkohol på hög höjd jämfört med när de var nyktra.

ANNONS

De lägre syrenivåerna kan i sin tur belasta hjärt- och kärlsystemet, när hjärtat måste arbeta hårdare för att kompensera för syrebristen.

“Om du är ung och frisk kan denna typ av belastning på hjärtat bara göra att du känner dig lite trött. Men alkohol är också uttorkande, vilket kan öka risken för att utveckla en blodpropp i benen eller lungorna”, säger kardiologen Ashish Sarraju.

Läs också:

Ny rapport: Här lever du bäst – och sämst. Dagens PS

Falska semesteparadis lurar resenärer. Dagens PS