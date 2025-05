200 passagerare flög i tio minuter – utan pilot

Det är Business Insider som skriver om händelsen som är beskriven i en rapport från spanska utredare.

En Airbus A321 på väg från Frankfurt till Sevilla hade lite mer än 200 passagerare ombord när kaptenen gick på toaletten. Under tiden förlorade andrepiloten, en 38-årig man, plötsligt medvetandet.

Piloten var inte nåbar

Incidenten inträffade i februari 2024.

När kaptenen återvände efter åtta minuter kunde han inte ta sig in i cockpit. Han försökte knappa in säkerhetskoden fem gånger utan framgång, samtidigt som en kabinanställd försökte få kontakt via intercom.

Kaptenen använde då nödöppningskoden – men innan den hann verkställas vaknade andrepiloten tillräckligt för att öppna dörren inifrån.