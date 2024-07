"Vita snubbar" ny kampanjgrupp för Kamala Harris

Inspirerad av andra

Gruppen är inspirerad av ”Win With Black Women”, en supporterskara som på några timmar efter att Joe Biden hoppade av, samlade 1,5 miljoner dollar till Harris kampanj.

Sedan dess har “Win With Black Men”, “Latino Men for Kamala”, “South Asian Men for Harris” och andra identitetsgrupper dykt upp för att stödja och samla in pengar.

Förra veckan kom “White Women: Answer the Call 2024”, som drog mer än 150 000 människor till ett Zoom-möte som kraschade plattformen och, enligt egna uppgiftere, samlade in mer än 8 miljoner dollar.

”White Dudes for Harris” drog i sin tur ihop mer än 4 miljoner dollar i samband med sitt Zoom-möte, skriver New York Times.

Mansgrisade till det

Från det mer manschauvinistiska Trump-lägret kom förutsägbara motreaktioner.

”De borde ge det ett mer passande namn som: Cucks for Kamala,” skrev Donald Trump Jr på X, med en term som är populär i vissa högerextrema kretsar för en svag eller undergiven man.

Den som sparkade i gång White Dudes-samtalet på Zoom var för övrigt skådespelaren Jeff Bridges, känd från ett smörgåsbord av stora filmer men kanske mest ”Big Lebowski”.

“Jag är vit. Jag är en snubbe. Och jag älskar Harris”, förklarade Bridges.

