Vilken president i USA har startat minst antal krig?

Formellt sett är det alltså Harry Truman som var den senaste presidenten som förde krig. Det är dock få som påstår att USA varit fredliga sedan 1945.

Vietnam inget formellt krig

Enligt Congressional Research Service, den amerikanska kongressens utredningstjänst, har USA använt sina väpnade styrkor utomlands vid hundratals tillfällen sedan 1798. Många av USA:s mest omfattande krig har bedrivits utan en formell krigsförklaring från kongressen.

Ett talande exempel är Vietnam-kriget, som inte formellt sett räknas som ett krig i USA eftersom kongressen aldrig förklarade krig. Ändå skickade landet över en halv miljon soldater under mer än ett decennium, med kongressens godkännande. Krigen i Irak och Afghanistan fördes på samma sätt.

Den nuvarande presidenten, Donald Trump, gick till val på att få stopp på dessa ”eviga krig”. Den första mandatperioden 2017-2021 får ändå sägas ha varit relativt fredlig, om än med vissa undantag som attentatet mot den iranske generalen Qasem Soleimani. Ändå har han nu själv inlett ett krig med Iran. Hans självbild som en fredspresident har fått en rejäl törn av den saken.

Men finns det någon amerikansk president alls som inte inlett ett krig? Kanske, men samtliga kandidater kommer med brasklappar.

Barack Obama, president 2009 till 2017, inledde visserligen inga nya storskaliga krig, men han skickade extra trupper till det redan pågående kriget i Afghanistan, godkände militära insatser i Libyen, och bedrev en aggressiv drönarkampanj mot misstänkta terrorister i Mellanöstern.

Joe Biden inleddde inte heller några nya krig och drog tillbaka trupperna från Afghanistan, men det blev ett fiasko som ledde till att talibanerna tog tillbaka makten i landet. Biden beordrade också flyganfall i Syrien och Jemen och gav omfattande militärt stöd till Ukraina.

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Under Jimmy Carters mandatperiod 1977-1981 inledde USA inget nytt storskaligt krig. Carter satsade i hög grad på diplomati och landet var mycket krigstrött efter Vietnam, men hans presidentskap var inte fritt från militära insatser. När amerikanska diplomater togs som gisslan i Iran 1979 försökte administrationen förhandla fram en lösning. I april 1980 godkände Carter en militär räddningsoperation som misslyckades. Det fiaskot var en stark anledning till att det bara blev en mandatperiod som president för Carter som fick storstryk i valet 1980 mot Ronald Reagan.

Dwight D. Eisenhower, president mellan 1953 och 1961, är en annan kandidat. Han var knappast främmande för krig då han ledde de allierades invasion av Europa 1944. Men han kampanjade på att få fred i Koreakriget och undvek ett direkt storskaligt krig mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Däremot godkände han att CIA gjorde kupper i Iran och Guatemala, och godkände terrorattacker mot Kuba.

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