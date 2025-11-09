En medeltida skatt har hittats under Berlins äldsta marknadsplats. Fyndet av silvermynt från 1200-talet väcker frågor om vem som gömde dem och varför de aldrig hämtades upp igen.
Vem gömde skatten? Arkeologiskt mysterium under Berlin
Under Berlins historiska centrum har arkeologer gjort en oväntad upptäckt som väcker både fascination och frågor.
Fyndet, som gjorts på stadens äldsta handelsplats, ger en sällsynt inblick i ett förflutet som länge legat gömt under marken.
Skatt under stadens hjärta
Arkeologer i Berlin har upptäckt en liten samling medeltida silvermynt under Molkenmarkt, stadens äldsta marknadsplats. Earth.com rapporterar att fyndet består av fem hela mynt och en halva, så kallade denarer, dåtidens vardagspengar.
Utgrävningen leds av forskaren Christoph Rauhut från Berlins statskontor för monumentskydd. Hans team arbetar i hjärtat av staden där gator, källare och brunnar från olika epoker nu grävs fram. Molkenmarkt rymmer flera hundra års historia och skatten fördjupar bilden av Berlins tidiga ekonomi mitt i dagens moderna stadsbild.
En liten skatt i hast
Mynten är små, bara omkring 1,5 centimeter i diameter, men bär symboler med stor betydelse. Motiven på liknande mynt från Brandenburg under samma tid visar ofta en markgreve, en gränshärskare med rätt att prägla mynt och ta ut skatt, på ena sidan och en örn, ett tidigt tecken på territoriell makt, på den andra.
Fyndet kan ha varit fickpengar som gömdes i hast eller en liten sparsumma som aldrig återhämtades.
Bland de många fynd som hittats på platsen finns även föremål som en benflöjt, en lädersko, ett sidenband och kulor från 1600-talet. Tillsammans tyder de på ett vardagsliv med arbete, musik, lek och försvar, spår av ett levande Berlin genom seklerna.
Förblir ett mysterium
Totalt har mer än 700 000 föremål dokumenterats vid utgrävningarna på Molkenmarkt. En träväg från omkring år 1230, sju meter bred, har också grävts fram, ett imponerande exempel på tidig ingenjörskonst som ledde vagnar över våtmarkerna mot kyrkor och kvarnar.
De nyfunna mynten visas nu på PETRI Berlin, ett nytt center där besökare kan följa arkeologernas arbete i realtid. Där blandas vetenskap och historia med hantverk, från rengöring av sotade glasbitar till konservering av medeltida skor.
Vem som en gång gömde skatten förblir dock fortfarande ett mysterium.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
