Vem gömde skatten? Arkeologiskt mysterium under Berlin

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

En liten skatt i hast

Mynten är små, bara omkring 1,5 centimeter i diameter, men bär symboler med stor betydelse. Motiven på liknande mynt från Brandenburg under samma tid visar ofta en markgreve, en gränshärskare med rätt att prägla mynt och ta ut skatt, på ena sidan och en örn, ett tidigt tecken på territoriell makt, på den andra.

Fyndet kan ha varit fickpengar som gömdes i hast eller en liten sparsumma som aldrig återhämtades.

Bland de många fynd som hittats på platsen finns även föremål som en benflöjt, en lädersko, ett sidenband och kulor från 1600-talet. Tillsammans tyder de på ett vardagsliv med arbete, musik, lek och försvar, spår av ett levande Berlin genom seklerna.

Förblir ett mysterium

Totalt har mer än 700 000 föremål dokumenterats vid utgrävningarna på Molkenmarkt. En träväg från omkring år 1230, sju meter bred, har också grävts fram, ett imponerande exempel på tidig ingenjörskonst som ledde vagnar över våtmarkerna mot kyrkor och kvarnar.

De nyfunna mynten visas nu på PETRI Berlin, ett nytt center där besökare kan följa arkeologernas arbete i realtid. Där blandas vetenskap och historia med hantverk, från rengöring av sotade glasbitar till konservering av medeltida skor.

Vem som en gång gömde skatten förblir dock fortfarande ett mysterium.

