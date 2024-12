Vändningen: Bezos vill hjälpa Trump – “har vuxit” 

Kärlek börjar alltid med bråk? Ett förvisso diskutabelt uttryck men som till synes stämmer bra in på Trump och Bezos.

De två giganterna har grälat offentligt, kastat kängor och kritiserat varandra i åratal.

Trump har bland annat anklagat Amazon för att utnyttja USPS och kritiserat The Washington Post, som ägs av Bezos, för att vara en “lobbyisttidning”.

Bezos har å sin sida sagt att Trump “eroderar demokratin”.

Men nu har saker förändrats.

Trump avslöjade nyligen att de två ska äta middag tillsammans, rapporterar BI. Samtidigt verkar Bezos mer optimistisk än någonsin över den nyvalda presidentens ledarskap.

“Han har vuxit”

Under en intervju på New York Times DealBook Summit berättade Bezos att Trump verkar både lugnare och mer samlad än under sin första mandatperiod.

“Han har förmodligen vuxit de senaste åtta åren. Det har vi båda”, sa Bezos.

Det som fört herrarna samman tycks framförallt vara Trumps fokus på avreglering med sin nya enhet “Department of Government Efficiency” – en skapelse med syfte att minska regelverk och effektivisera förvaltning.

Bezos, som länge drivit på för mindre regleringar inom techsektorn, verkar se möjligheter.

“Han verkar ha mycket energi kring att minska regelverken. Om jag kan hjälpa till med det, så tänker jag göra det”, sa Bezos.