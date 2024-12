Sant eller falskt – faktakontroll med Trump

Vill du ge dig ut på vägarna utan att planera varje litet stopp?Tack vare BMW:s innovationer är livet med elbil smidigt även under längre resor. I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt. Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ …

Brottsligheten minskar i USA

Faktum är dock att brottsligheten är på väg ner i USA, även den grova – som mord och dråp – har minskat med nästan tolv procent mellan 2022 och 2023 enligt färska siffror. Det finns samtidigt inga bevis på att migranter skulle ligga bakom någon brottsvåg.

Trump påstår till exempel att det kom in över 13 000 “mördare” i USA under de senaste tre åren. I verkligheten handlar det om invandrare med brottsdomar som har kommit till USA under flera årtionden.

Venezuela ska ha “tömt sina fängelser” med brottslingar som har strömmat in över den amerikanska gränsen, men det finns inga bevis för det enligt en rad organisationer, skriver CNN.

Den viktigaste valfrågan för väljarna var vidare utan tvekan ekonomin.

Höjda tullar – landar hos konsumenterna

Trump vill som bekant höja tullarna rejält för att ge amerikanska bolag en chans att kunna tillverka och sälja sina varor. Det är dock höjda avgifter som ekonomer hävdar kommer landa hos USA:s konsumenter, men det håller inte den nye presidenten med om.

“Tullarna kommer inte kosta amerikanerna något alls”, uppgav han under intervjun.

Det uttalandet bestrids bland annat av centralbanken Federal Reserve som pekar på att varje amerikan fick betala hundratals dollar mer i avgifter genom de höjda tullarna som kom under Trumps första mandatperiod.

