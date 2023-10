USA:s ekonomi drar iväg – konsumtionen ökar

Världen

Läget i Mellanöstern förvärras ytterligare

Kriget mellan Israel och Hamas förvärrades ytterligare under helgen. Det är bara en tidsfråga innan israeliska marktrupper går in i Gaza, samtidigt som Libanon och Iran snart kan dras in i konflikten fullt ut. Israel fortsatte sina bombningar över Gaza natten mot måndagen, och flyganfall sattes även in mot Hizbollah i Libanon. Hittills har runt …