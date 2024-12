Ukraina klarar ekonomin bättre än Ryssland

Vill du ge dig ut på vägarna utan att planera varje litet stopp?Tack vare BMW:s innovationer är livet med elbil smidigt även under längre resor. I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt. Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ …

Osäker fortsättning

G7-länderna gav i år Ukraina ett lån på 50 miljarder dollar, ur intäkter från frysta ryska tillgångar, men utsikterna till fortsatt hjälp är osäkra i ett politiskt instabilt Europa och med Donald Trump på väg tillbaka i USA.

Samtidigt rapporterar Kyev Independent om hur den ryska ekonomin går på knäna.

De senaste larmrapporterna talar om handeln, där var fjärde ryskt köpcentrum uppges vara nära konkurs.

I en era av höga räntor och hög inflation – samtidigt som kriget slukar alltmer av de offentliga utgifterna – har ryssarna helt enkelt inte råd att handla som tidigare.

Driver på utvecklingen

För stormarknader och köpcentra är det samtidigt så att de kraftigt ökande räntorna på kommersiella lån driver upp kostnader för fastighetsägare, som i sin tur tar ut det på de affärskedjor som hyr lokaler – och de i sin tur lastar över kostnaderna på konsumenterna.

Katten på råttan och råttan på repet och så vidare – nu in rysk 2024-tappning.

Skadade ambassader

I kriget rapporterar Ukraina att ryska missilattacker skadat flera ambassader, inrymda i en och samma byggnad.

”Det ukrainska flygvapnet rapporterar att ryskt styrkor avfyrat fem ballistiska robotar mot centrala Kiev och skadat infrastruktur samt orsakat civila dödsfall”, skriver ISW, Institute for the Study of War.

De skadade ambassaderna tillhör Albanien, Argentina, Montenegro, Nordmakedonien, Palestina och Portugal.

