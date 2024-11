Så kan en rysk kärnvapenattack se ut

Den svenska högräntemarknaden ser ut att fortsätta sin starka utveckling under 2024, och 2025 kan bli ett rekordår. Det spår Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga Asset Management.? “Nästa år blir sannolikt ett bra år också med en förväntad avkastning på 8-10 %. Efter 2025 blir det sannolikt mer normal avkastning på 6-8 % per år. …

”Inte på väg mot kärnvapenkrig”

En kort tid senare mildrade Putin sin hållning och sade att det ”aldrig slagit honom” att använda taktiska kärnvapen i Ukraina – och att han inte trodde Ryssland och USA var på väg mot en kärnvapenkonflikt.

Begreppet ”taktiskt kärnvapen” gäller i allmänhet en mindre kraftfull stridsspets, som levereras med kortare räckvidd, än de ”strategiska” kärnvapen som kan användas interkontinentalt.

Förödande effekter

De taktiska kärnvapnen kan ha en explosiv avkastning på mindre än 1 kiloton, skriver Bloomberg.

Det kan jämföras med bomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 som hade en explosiv avkastning på 15 respektive 20 kiloton.

Nina Tannenwald, som skrivit ”The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945”, skriver att även ett litet kärnvapen producerar ”skador långt utöver konventionella sprängämnen”.

Det kan, skriver hon, “orsaka alla fasor i Hiroshima, om än i mindre skala”.

Pressas att svara

Eftersom Ukraina inte är medlem av Nato, är USA och väst inte formellt skyldiga att svara på en attack med taktiska kärnvapen.

Men västvärlden skulle hamna under stor press att svara på en sådan attack, kanske till och med med egna taktiska kärnvapen.

Slutsatsen?

“Jag tror inte att det finns något sådant som förmågan att enkelt använda taktiska kärnvapen och inte hamna i Armageddon,” varnade Joe Biden redan 2022.

