Rika vd:n manar fattiga familjer att äta flingor till middag

När Kelloggs vd Gary Pilnick var med i CNBC:s ekonomiprogram ”Squawk on the Street” för att prata om höga matpriser berättade han att Kelloggs marknadsför flingor till middag för konsumenter som är under ekonomisk press.

Flingor till middag landar bra

När programledaren frågar Pilnick om att marknadsföra flingor till middag kan landa fel svarar han:

”Det tror vi inte. Det landar faktiskt riktigt bra just nu”, och fortsätter:

”Över 25 procent av konsumtionen sker vid sidan av frukost. Stor del av konsumtionen är till middag och det fortsätter att växa. Spannmål till middag är förmodligen en trend nu och vi förväntar oss att det fortsätter eftersom konsumenterna är under press.”

En anställd måste jobba i 96 år

Kritiken har inte låtit vänta på sig, speciellt inte eftersom Kelloggs vd tjänar fyra miljoner dollar om året. Enligt Sky News säger den demokratiska senatorn Peter Welch att en anställd på Kelloggs måste arbeta i 96 år för att tjäna lika mycket som Gary Pilnick tjänar årligen.

”Människor behöver inte äta flingor till middag utan företag måste sluta lura dem”, säger han.

ANNONS

Kritik på X

Kritiken på sociala medier har heller inte låtit vänta på sig. På X har någon skrivit att Gary Pilnick ”bokstavligen borde hamna i helvetet för att ha hyllat konceptet ”flingor till middag.”

En annan har skrivit att skurkar som Gary Pilnick förmodligen inte har varit inne i en mataffär på decennier, enligt Sky News.

Läs mer: Därför blir du inte mätt på ultraprocessad mat