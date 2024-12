Race för undervattensdrönare – fler länder storsatsar

När betalmetoderna har blivit säkrare än någonsin riktar bedragarna in sig på den svagaste länken i kedjan: Köparna själva. Så här undviker du att bli lurad i julhandeln. ”Det är viktigt att skapa en mänsklig brandvägg”, säger Amalia Krantz, bedrägeriexpert på Nordea. Ett SMS landar i inkorgen. Ditt paket är på väg, men har fastnat …

Mycket kan gå fel

Det är ingen lätt uppgift att behålla kommunikationen med drönarna under vattnet, där en rad saker kan gå snett. Den nya tekniken är dock betydligt billigare än ubåtar, menar Cynthia Cook vid tankesmedjan Center for Strategic and International Studies.

“Ubåtar är fantastiska, men de är dyra”, säger hon och tillägger att det nu finns ett “gyllene ögonblick för de nya undervattensfarkosterna”.

Länderna storsatsar miljarder dollar på vad som redan beskrivs som framtidens krigsföring, där 2025 ser ut att bli året de första stora undervattensdrönarna på allvar börjar användas.

Boeing bygger undervattensdrönare

Ett exempel är Boeing som tillverkar sina “Orca”-drönare, som kommer bli upp till runt 25 meter långa och har möjlighet att färdas tusentals kilometer utan någon större inblandning. Boeing förväntas släppa de obemannade undervattensfarkosterna till USA:s flotta i slutet av nästa år, enligt WSJ.

I ett eventuellt krig med Kina vill USA leda tekniken enligt en amerikansk marinchef Lisa Franchetti.

“Obemannade system har en enorm potential att öka vår stridskraft”, säger hon.

Även andra länder vill hänga på i havsracet, där Frankrike, Sydkorea och Tyskland satsar på undervattensdrönare. Ukraina testar för närvarande sin egen version som kallas “Marichka”.

De naturliga elementen kvarstår dock under ytan, och det handlar därför om att bygga teknik som bokstavligen klarar trycket.

“Havet är en riktigt tuff miljö,” säger Duane Fotheringham på det amerikanska försvarsvarvet Huntington Ingalls Industries, som har ett eget utbud av undervattensdrönare.

“Att skicka ner något i havet är som att skicka något till rymden.”

Australiens “Ghost Shark” kan bli landets nya försvarsdrönare under havsytan. (Foto: Australian Department of Defense)

