Det geopolitiska spelet gör att Putin fortsatt tar över europeiska bolags tillgångar. Samtidigt lämnar presidenten amerikanska företag i fred, och behåller därmed den goda kontakten med Vita huset.
Putin slår hårt mot europeiska bolag – men skonar amerikanska
Vi har berättat om hur bolag som Nestlé kan råka illa ut när Vladimir Putin vill hämnas på västs sanktioner och stödet till Ukraina, sedan bolaget valde att stanna i Ryssland när många andra västbolag lämnade.
Även svenska företag har drabbats, enligt Reuters.
I oktober placerades det svenska förpackningsföretaget Sverige International Holdings ryska tillgångar under tvångsförvaltning. Sedan tidigare har bland annat Volvokoncernen lämnat Ryssland och förlorat sin tidigare position på marknaden.
Europas bolag i Putins skottlinje
Enligt en ny granskning från Reuters har Putin sedan Donald Trump tillträdde i januari 2025 placerat 20 utlandsägda företag under tillfällig rysk förvaltning. Bara tre hade kopplingar till USA och övriga kontrollerades av europeiska företag.
Den senaste vågen av övertaganden omfattar företag från Sverige, Frankrike, Tyskland och Belgien.
En tidigare Reuters-granskning från förra sommaren visar att Ryssland hade beslagtagit tillgångar värda omkring 50 miljarder dollar under de tre föregående åren.
Närmar sig Vita huset
Samtidigt vill Kreml närma sig Vita huset allt mer, genom att skona amerikanska intressen i Ryssland. Det har redan skrivits på en diesel-deal mellan Putin och Trump och ledarna diskuterar även projekt som involverar datacenter, kärnkraft och andra investeringar.
Utesluter Ukraina
Nästa månad vill Putin dessutom ha möte med Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping. Trots att mötet ska handla om hur kriget i Ukraina ska avlutas är inte representanter från Ukraina inbjudna till mötet.
Enligt den amerikanska handelskammaren i Ryssland finns fortfarande omkring 300 amerikanska företag kvar i landet, enligt Business AM.
Utrikespolitiken styr alltså affärsklimatet allt mer och för europeiska företag innebär det en växande risk att förlora kontrollen över investeringar, samtidigt som Moskva försöker locka över amerikanskt kapital i allt större utsträckning.
EU utnyttjar ryska tillgångar
Samtidigt som Putin vill göra det svårt för västerländska bolag i Ryssland har EU fryst omkring 210 miljarder euro i tillgångar som tillhör Rysslands centralbank sedan invasionen av Ukraina 2022, enligt EU-kommissionen.
Det motsvarar ungefär 2 300 miljarder svenska kronor, och EU har börjat använda ränteintäkterna från de frysta tillgångarna för att stödja Ukraina.
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