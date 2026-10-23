Putin slår hårt mot europeiska bolag – men skonar amerikanska

Även svenska företag har drabbats, enligt Reuters.

I oktober placerades det svenska förpackningsföretaget Sverige International Holdings ryska tillgångar under tvångsförvaltning. Sedan tidigare har bland annat Volvokoncernen lämnat Ryssland och förlorat sin tidigare position på marknaden.

Europas bolag i Putins skottlinje

Enligt en ny granskning från Reuters har Putin sedan Donald Trump tillträdde i januari 2025 placerat 20 utlandsägda företag under tillfällig rysk förvaltning. Bara tre hade kopplingar till USA och övriga kontrollerades av europeiska företag.

Den senaste vågen av övertaganden omfattar företag från Sverige, Frankrike, Tyskland och Belgien.

En tidigare Reuters-granskning från förra sommaren visar att Ryssland hade beslagtagit tillgångar värda omkring 50 miljarder dollar under de tre föregående åren.