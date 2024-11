Partierna överens: Nyval i Tyskland 23 februari

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz hänger löst sedan han sparkat sin finansminister och koalitionspartner Christian Lindner från det liberala partiet FDP, och därmed tappat sin majoritet i Förbundsdagen, Tysklands motsvarighet till Sveriges riksdag.

I och med detta så väntar en misstroendeomröstning mot Olaf Scholz, som han löper stor risk att förlora i parlamentet. Baserat på den normala kalendern skulle det ske vid återöppnandet efter nyår, men röster har höjts för att skynda på processen, vilket Scholz säger att han inte har något emot.

“Att be om en förtroendeomröstning före jul – om alla gemensamt intar den åsikten är det absolut inga problem för mig”, säger Scholz under en intervju med ARD sent på söndagen.

Det verkar alla gemensamt ha gjort. Tysk media, däribland Bild, rapporterar att Scholz parti Socialdemokraterna (SPD) och de konservativa (CDU/CSU) redan kommit överens om att nyvalet ska hållas den 23 februari om det är så att Scholz förlorar förtroendeomröstningen, detta genom förhandlingar mellan SPD:s parlamentariska gruppledare Rolf Mützenich och CDU:s parlamentariska gruppledare Friedrich Merz.

Blir det inte nyval är det ändå dags relativt snart – i den ordinarie kalendern är valet schemalagt till den 25 september nästa år.

