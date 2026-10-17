Malmer Stenergard om sanktionsstopp: ”Beklagligt”
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) beklagar USA:s beslut att stoppa införandet av flera nya sanktioner mot Ryssland.
”Det är beklagligt eftersom det behövs mer press på Ryssland, som inte visar någon genuin vilja till fred”, skriver Malmer Stenergard i en kommentar till TT.
Sanktionerna hade godkänts i den amerikanska kongressen, tänkta att ytterligare straffa Ryssland för anfallskriget i Ukraina.
Natten mot lördag svensk tid meddelade Vita huset att USA:s president Donald Trump hindrar USA:s nya sanktionspaket mot Ryssland från att börja gälla.
Sanktionerna skulle lägga ytterligare hinder för Rysslands bränsleexport, men presidentens dekret innebär att de inte kommer att träda i kraft.