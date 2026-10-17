Malmer Stenergard om sanktionsstopp: ”Beklagligt”

Sanktionerna hade godkänts i den amerikanska kongressen, tänkta att ytterligare straffa Ryssland för anfallskriget i Ukraina.

Natten mot lördag svensk tid meddelade Vita huset att USA:s president Donald Trump hindrar USA:s nya sanktionspaket mot Ryssland från att börja gälla.

Sanktionerna skulle lägga ytterligare hinder för Rysslands bränsleexport, men presidentens dekret innebär att de inte kommer att träda i kraft.