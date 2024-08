Obama om Trump: "En man som aldrig slutat gnälla"

”De två största stjärnorna tog konventet med storm”, är rubriken.

Det handlar om Demokraterna – och den största stjärnan är en före detta president.

När Barack Obama klev upp i talarstolen i Chicago, fick han till sist be publiken att sluta applådera, refererar Dagens näringsliv.

Obama hyllade både Kamala Harris och Joe Biden i sitt tal.

”Kamala Harris är redo för jobbet. Yes, she can”, sade Obama i en parafras på sin egen slogan från valet 2008, ”Yes, we can”.

”Det här är en person som ägnat sitt liv åt att kämpa för människor som behöver en röst”, sade Obama om Harris.

Berömde Biden

Barack Obama öste också beröm över Joe Biden, som var vicepresident under Obama.

ANNONS

”Historien kommer att minnas Joe Biden som en president som försvarade demokratin i en tid av stor fara. Jag är stolt över att kalla honom min president, men ännu stoltare över att kalla honom min vän”, sade Obama.

I talet underströk Obama klassiska liberala värderingar och försvarade aborträtt liksom religions- och yttrandefrihet, rapporterar Yle.

Barack Obama sade även att USA är trött på Donald Trumps gnäll.

”Vi har här en 78 år gammal man som inte har slutat gnälla sedan han åkte nerför sin gyllene rulltrappa för nio år sedan. Nu har det bara blivit värre eftersom han är rädd att förlora mot Kamala”, sade Obama.