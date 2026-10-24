Mysteriet löst: Stjärnorna avslöjar ny hemlighet i Van Goghs mästerverk

Stjärnmönstret blev den avgörande ledtråden



När det gäller Stjärnenatt upptäckte forskargruppen, ledd av astronomen Elijah Jeong-hyun Kim vid Kyung Hee-universitetet i Sydkorea, att fem stjärnor nära målningens mitt bildar ett mönster som liknar stjärnhopen Hyaderna i stjärnbilden Oxen.

Med hjälp av datorsimuleringar rekonstruerade forskarna natthimlen över Saint-Rémy sommaren 1889.

De jämförde sedan stjärnornas positioner med målningens detaljer och undersökte samtidigt månens fas och planeten Venus läge.

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Resultatet pekade särskilt mot den 22 juli. Vid den tidpunkten kunde Hyaderna, Venus och en tunn månskära ha synts i ungefär samma förhållande som på målningen.

Forskarna reste dessutom till Frankrike 2019 för att undersöka de platser och utsiktsvinklar som kan ha inspirerat Van Gogh, enligt Phys.org.

Matematiska mönster i målning

Det är inte första gången Van Goghs målning blir föremål för vetenskapliga analyser.

År 2024 visade en studie att de virvlande formerna i målningens himmel följer matematiska mönster som liknar turbulens i luft och vatten.

Forskarna undersökte 14 större virvlar och fann likheter med fysikaliska samband som uppgavs långt efter Van Goghs död, enligt Smithsonian Magazine.

Hänger i New York

Målningen Stjärnenatt hänger på Museum of Modern Art i New York.

Museet daterar fortfarande verket till juni 1889 och framhåller att det bygger på både verkliga observationer och konstnärens fantasi. Bland annat kunde byn som syns under stjärnhimlen inte ses från hans fönster.

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Museet daterar fortfarande verket till juni 1889. (Foto: Museum of Modern Art)

Den nya studien bevisar alltså inte att målningen skapades senare än man tidigare trott.

Däremot visar resultaten på att Van Gogh kan ha inspirerats av verkliga stjärnmönster när han målade sin berömda natthimmel.

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