Låga flöden: Kritisk nivå i USA:s femte längsta flod

Den 2 330 kilometer långa floden, den femte längsta i USA, dränerar ett vidsträckt avrinningsområde som omfattar delar av sju amerikanska delstater och två mexikanska delstater.

Allt lägre flöden besvärar och ställer till problem för viktiga vattentäkter och produktion av vattenkraft.

Snål flod blir dubbelt hot

Låga flöden i Coloradofloden är inget nytt. Det har varit ett återkommande ämne i över 100 år.

Det som skapar nya rubriker är att vattnet i Lake Powell riskerar att nå så kallade ”dead pool”-nivåer i december, vilket kan stoppa vattenflödet nedströms och därmed elproduktionen i Glen Canyon- och Hooverdammen, rapporterar Oilprice.

Tillsammans kan de producera över 3 000 megawatt, men dammarna har redan begränsats av vattenbrist.

Instabila vattendrag allt vanligare

Vattenbristen blir allt mer påtaglig, driven av överanvändning, föroreningar, ineffektiv jordbruksdrift och klimatförändringar. Konsekvenserna är långtgående: datahallar som kräver kylvatten kan påverkas och fracking försvåras när vattenkraften hotas.

Länder som Brasilien, Sverige och Kanada är starkt beroende av vattenkraft, och i USA har elnätet redan länge varit underinvesterat. Att produktionen nu riskerar att minska på grund av låga vattennivåer kommer vid helt fel tidpunkt, när efterfrågan stiger.

För konsumenterna kan det innebära högre elräkningar när billig vattenkraft ersätts med dyrare fossila alternativ.

Ny elproduktion krävs

Samtidigt pågår en enorm investeringsvåg i ny elproduktion för att möta elektrifieringen av samhället. Det innebär redan stigande kapitalkostnader och elpriser.

En vattenkris riskerar att förvärra detta ytterligare och snabbt utvecklas till både en energikris och en kostnadskris, särskilt i USA:s sydvästra delar där vattennivåerna är som mest kritiska.

