Jordskalv i Venezuela – risk för tusentals döda

Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra hade magnituden 7,5. Bild från Venezuelas huvudstad Caracas.

”Det är troligt att det finns många offer och omfattande skador och att katastrofen är utbredd”, uppger USGS.

Tidigare under natten mot torsdagen, svensk tid, bedömde USGS att risken var stor för att 10 000–100 000 skulle omkomma efter skalven. Den bedömda risken för antalet döda har sedan dess sjunkit.

Inga dödsfall har än så länge bekräftats, men landets inrikesminister Diosdado Cabello uppger att personer skadats.

Evakuerade byggnader

Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra hade magnituden 7,5. De skedde båda inom en minut på platser som låg 45 kilometer från varandra utanför Morón, som ligger vid Venezuelas kust. De hade ett djup på 22 respektive tio kilometer, enligt USGS. Fler än 20 efterskalv har drabbat landet, enligt president Rodríguez.

Vi uppmanar vår befolkning att behålla lugnet. Vi uppmanar till enighet, säger Delcy Rodríguez under ett kort tal till nationen sent under onsdagen, lokal tid.

Hon uppmanar även alla som arbetar inom sjukvården att ta sig till sjukhus för att hjälpa dem som skadats.

Jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade.