Desperata lyxmärken ger 50 procent rabatt – i Kina

Det var under pandemin som allt fler lyxvarumärken började sälja direkt på nätet i Kina. Under de första åren var alla vinnare, och suget efter lyx tycktes aldrig ta slut. Det rapporterar Financial Times.

Lyx i Kina för svindlande summor

Enligt China Daily steg marknaden för lyxkonsumtion i Kina med 12 procent förra året. Totalt hade den ett värde på över 400 miljarder yuan (55 miljarder dollar).

Det fanns till och med spekulationer att den nästa år skulle passera biljon-gränsen. En sådan siffra skulle motsvara all lyxshopping som skedde 2016 i Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och USA tillsammans.

Men som vi tidigare har skrivit har den kinesiska ekonomin inte gått bra under året. Det har fått en köpsugen medel- och överklass att hålla igen på konsumtionen.