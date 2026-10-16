Han arbetade på tomten – hittade ett 160 centimeter högt faraohuvud

Statyn var nästan 9 meter

Stenhuvudet föreställde Ramses II, som regerade i Egypten under 1200-talet före Kristus. Huvudet bär den så kallade dubbelkronan, som symboliserade faraonens makt över både Övre och Nedre Egypten.



Enligt arkeologernas beräkningar kan den ursprungliga statyn, inklusive sockeln, ha varit omkring 8,5 meter hög.

Ytterligare en kungastaty hittades



ANNONS

Utgrävningarna avslöjade också en andra staty, där ett cirka 2,4 meter långt parti har bevarats. Figuren bär den traditionella kungliga huvudbonaden nemes och har ansiktsdrag som påminner om Ramses II.



Dessutom hittades ett omkring 1,3 meter långt block av rosa granit med hieroglyfer. Inskriptionerna innehåller kungliga titlar som kopplas till Ramses II.



Fynden beskrivs av Egypt Independent som ytterligare belägg för faraonens betydelse i Nildeltat.

Mystiken kring det gamla Isistemplet

Platsen där statyerna hittades är sedan tidigare känd för resterna av ett stort tempel tillägnat gudinnan Isis.

Det som gör upptäckten särskilt intressant är att Ramses II levde flera hundra år innan stora delar av det kända templet uppfördes. Arkeologerna försöker nu avgöra om statyerna ursprungligen stod på platsen eller om de flyttades dit under en senare period.

En möjlighet är att fynden kan kasta nytt ljus över områdets religiösa och politiska betydelse under det forntida Egyptens storhetstid.

Belönades för sitt fynd



Den egyptiske mannen Khaled el-Shahat Khali fick också ett ovanligt tack för sin upptäckt.

Enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Agency besökte Egyptens turist- och antikvitetsminister Sherif Fathy mannen och hans hustru.



Paret belönades med ett uppskattningsdiplom och en pilgrimsresa till Mecka för att mannen hade kontaktat myndigheterna.

Ministern menar att invånarnas samarbete är avgörande för att skydda Egyptens kulturarv.



ANNONS

För arkeologerna fortsätter nu arbetet med att undersöka statyernas ursprungliga placering och vad de kan avslöja om livet i Nildeltat för över 3 000 år sedan.

Läs även:

Sju oförglömliga upplevelser i Egypten. Dagens PS

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell. Dagens PS