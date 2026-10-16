En man i Egyptens Nildelta upptäckte en sten med mystiska inskriptioner utanför sitt hus. När arkeologer började gräva kom ett 160 centimeter högt faraohuvud fram ur jorden. Fyndet har kopplats till Ramses II, en av det forntida Egyptens mäktigaste härskare.
Han arbetade på tomten – hittade ett 160 centimeter högt faraohuvud
Vi återkommer ofta till Egypten – ibland som resmål där många lyxprojekt håller på att förvandla landet så att resenären ska kunna känna sig som en modern farao.
I ett land som Egypten går det i bland fortfarande att göra väldigt speciella fynd i marken.
Hittade faraohuvud framför huset
En som har erfarenhet av just det är Khaled el-Shahat Khalil som upptäckte en sten med märkliga inskriptioner i marken framför sitt hus.
Det var när han arbetade på sin egna tomt som upptäckten gjordes.
I stället för att ignorera fyndet kontaktade han de lokala antikvitetsmyndigheterna. Det blev början på en arkeologisk upptäckt av betydligt större omfattning än någon hade kunnat föreställa sig – där arkeologerna grävde fram ett 160 centimeter högt faraohuvud ur jorden, enligt tyska Forschung und Wissen.
Statyn var nästan 9 meter
Stenhuvudet föreställde Ramses II, som regerade i Egypten under 1200-talet före Kristus. Huvudet bär den så kallade dubbelkronan, som symboliserade faraonens makt över både Övre och Nedre Egypten.
Enligt arkeologernas beräkningar kan den ursprungliga statyn, inklusive sockeln, ha varit omkring 8,5 meter hög.
Ytterligare en kungastaty hittades
Utgrävningarna avslöjade också en andra staty, där ett cirka 2,4 meter långt parti har bevarats. Figuren bär den traditionella kungliga huvudbonaden nemes och har ansiktsdrag som påminner om Ramses II.
Dessutom hittades ett omkring 1,3 meter långt block av rosa granit med hieroglyfer. Inskriptionerna innehåller kungliga titlar som kopplas till Ramses II.
Fynden beskrivs av Egypt Independent som ytterligare belägg för faraonens betydelse i Nildeltat.
Mystiken kring det gamla Isistemplet
Platsen där statyerna hittades är sedan tidigare känd för resterna av ett stort tempel tillägnat gudinnan Isis.
Det som gör upptäckten särskilt intressant är att Ramses II levde flera hundra år innan stora delar av det kända templet uppfördes. Arkeologerna försöker nu avgöra om statyerna ursprungligen stod på platsen eller om de flyttades dit under en senare period.
En möjlighet är att fynden kan kasta nytt ljus över områdets religiösa och politiska betydelse under det forntida Egyptens storhetstid.
Belönades för sitt fynd
Den egyptiske mannen Khaled el-Shahat Khali fick också ett ovanligt tack för sin upptäckt.
Enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Agency besökte Egyptens turist- och antikvitetsminister Sherif Fathy mannen och hans hustru.
Paret belönades med ett uppskattningsdiplom och en pilgrimsresa till Mecka för att mannen hade kontaktat myndigheterna.
Ministern menar att invånarnas samarbete är avgörande för att skydda Egyptens kulturarv.
För arkeologerna fortsätter nu arbetet med att undersöka statyernas ursprungliga placering och vad de kan avslöja om livet i Nildeltat för över 3 000 år sedan.
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