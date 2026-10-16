Donald Trump vill skrota tidsomställningen och införa sommartid året runt. Enligt Moneyweek handlar det om favorithobbyn golf.
Golf kan bli slutet för sommartiden – om Trump får som han vill
I juli röstade representanthuset igenom lagförslaget Sunshine Protection Act med siffrorna 308 mot 117, enligt Reuters. Förslaget skulle innebära att USA permanent går in i det som kallas ”Daylight saving time”, alltså behåller sommartiden året runt och slipper ställa om klockorna två gånger om året. Men lagstiftningen behöver även godkännas av senaten.
Den främste förkämpen för reformen är president Donald Trump. Moneyweek lyfter fram att hans incitament för reformen handlar om favorithobbyn golf.
Trump har länge haft starka kopplingar till golfbranschen, och längre ljusa kvällar skulle kunna ge fler möjligheter att spela efter arbetsdagens slut. Enligt beräkningar som MoneyWeek hänvisar till skulle permanent sommartid kunna ge 23 miljoner extra golfrundor om året i USA och tillföra omkring en miljard dollar till den amerikanska golfindustrin.
Det är en potentiell ekonomisk vinst som sticker ut i en debatt som i övrigt handlar om energi, sömn och folkhälsa.
Kan vara bättre för klimatet
Ekonomin är också bortsett golfen ett av huvudargumenten för att slopa tidsomställningen. Förespråkarna menar att ljusare kvällar kan minska behovet av belysning och uppvärmning senare på dagen.
MoneyWeek hänvisar till en studie från 2022 av Aoife Foley vid Queen’s University Belfast. Enligt tidningen skulle brittiska hushåll kunna spara mellan 1,2 och 2,3 miljarder pund om året genom att avskaffa tidsomställningen. Det motsvarar omkring 16 till 30 miljarder svenska kronor, beroende på växelkurs.
Enligt samma beräkningar skulle Irland kunna minska sina koldioxidutsläpp med 3,5 procent när efterfrågan på energi förändras.
Resultaten ska dock inte ses som några garanterade besparingar. Energianvändningen påverkas av flera faktorer, däribland väder, uppvärmningsbehov och hur människor använder det extra dagsljuset.
Forskare varnar för mörkare vintermorgnar
Det finns också en tydlig konflikt mellan de ekonomiska argumenten och hälsoperspektivet. Många forskare vill också se en reform – men åt rakt motsatt håll från det Trump förespråkar.
Den amerikanska sömnmedicinska organisationen American Academy of Sleep Medicine rekommenderar att tidsomställningen avskaffas till förmån för permanent normaltid, alltså vintertid.
I en vetenskaplig ståndpunkt publicerad i Journal of Clinical Sleep Medicine 2024 framhåller organisationen att morgonljuset är viktigt för kroppens dygnsrytm. Permanent sommartid skulle innebära att solen går upp senare under vinterhalvåret, vilket kan göra det svårare att anpassa kroppens biologiska klocka till vardagens tider.
Organisationen kopplar tidsomställningen till risker för sömn, hälsa och trafiksäkerhet, och varnar för att inte att alla hälsoeffekter av permanent sommartid är fullt kartlagda
Europa har inte lyckats enas
Även i Europa har frågan om att slopa tidsomställningen diskuterats i flera år. Europaparlamentet röstade 2019 för att avskaffa det obligatoriska bytet mellan sommar- och vintertid, men medlemsländerna har inte nått en gemensam lösning.
I USA återstår nu senatens behandling av Sunshine Protection Act. Även om förslaget får stöd där återstår flera praktiska frågor, bland annat hur permanent sommartid skulle fungera i olika delar av landet.
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