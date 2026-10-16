Golf kan bli slutet för sommartiden – om Trump får som han vill

Den främste förkämpen för reformen är president Donald Trump. Moneyweek lyfter fram att hans incitament för reformen handlar om favorithobbyn golf.

Trump har länge haft starka kopplingar till golfbranschen, och längre ljusa kvällar skulle kunna ge fler möjligheter att spela efter arbetsdagens slut. Enligt beräkningar som MoneyWeek hänvisar till skulle permanent sommartid kunna ge 23 miljoner extra golfrundor om året i USA och tillföra omkring en miljard dollar till den amerikanska golfindustrin.

Det är en potentiell ekonomisk vinst som sticker ut i en debatt som i övrigt handlar om energi, sömn och folkhälsa.

Kan vara bättre för klimatet

Ekonomin är också bortsett golfen ett av huvudargumenten för att slopa tidsomställningen. Förespråkarna menar att ljusare kvällar kan minska behovet av belysning och uppvärmning senare på dagen.

MoneyWeek hänvisar till en studie från 2022 av Aoife Foley vid Queen’s University Belfast. Enligt tidningen skulle brittiska hushåll kunna spara mellan 1,2 och 2,3 miljarder pund om året genom att avskaffa tidsomställningen. Det motsvarar omkring 16 till 30 miljarder svenska kronor, beroende på växelkurs.

Enligt samma beräkningar skulle Irland kunna minska sina koldioxidutsläpp med 3,5 procent när efterfrågan på energi förändras.

Resultaten ska dock inte ses som några garanterade besparingar. Energianvändningen påverkas av flera faktorer, däribland väder, uppvärmningsbehov och hur människor använder det extra dagsljuset.