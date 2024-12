Gates: Miljonregn för kvinnor i arbetslivet  

AI är på god väg att ta över våra tekniska liv. Samtidigt haltar representationen inom branschen: bara 30 procent av arbetskraften inom AI är kvinnor, enligt en rapport från World Economic Forum.

Bristen på mångfald har i sin tur konsekvenser – forskning visar att AI-system ofta speglar könsrelaterade fördomar.

Nu vill Melinda French Gates bryta mönstret. Genom sin organisation Pivotal Ventures satsar hon nu 45 miljoner dollar på initiativ som ska förbättra kvinnors representation inom tech och AI. Det handlar om att skapa rättvisa förutsättningar i en bransch som formar framtiden.

Hinder att riva

Resten av donationen, 105 miljoner dollar, ska användas för att riva diverse hinder som bromsar kvinnor i arbetslivet. Det handlar om problem som begränsad barnomsorg, brist på flexibla arbetstider och sexism.

I ett videouttalande understryker Gates vikten av att agera nu: ”Om vi inte tar bort dessa hinder riskerar vi att förlora de framsteg vi redan gjort”, säger hon.

Organisationer som National Partnership for Women & Families och Lift Our Voices är några av dem som får ta del av pengarna. The Aspen Institute kommer dessutom att starta ett innovationsråd för arbetslivet under 2025 med stöd från satsningen, rapporterar Fortune.

Ett miljardlöfte

Detta är inte första gången Melinda Gates visar sitt engagemang för kvinnors rättigheter. 2019 lovade hon att donera en miljard dollar till att ”öka kvinnors makt och inflytande” i USA.

Tidigare i år satsade hon ytterligare en miljard dollar för kvinnors rättigheter runt om i världen. Då gick bland annat 200 miljoner dollar till organisationer som slåss för reproduktiva rättigheter.

“Hur chockerande det än är att tänka på, kan mitt 1-åriga barnbarn växa upp med färre rättigheter än jag hade”, sa Gates då.

Med den senaste satsningen på 150 miljoner vill hon inte bara skapa ett mer rättvist arbetsliv utan även en framtid där AI:s utveckling sker på lika villkor.

