Förbind USA och Ryssland med en 112 kilometer lång tunnel, och låt Elon Musk bygga den. Så lyder det ryska förslaget som ska bygga broar, eller tunnlar, mellan länderna.
Förslaget: Tunnel mellan Ryssland och USA
Oväntat? Definitivt. Omöjligt? Kanske inte. Vid sidan av att sätta satelliter i omlopp och att bygga självkörande elbilar har Elon Musk ett annat projekt som bygger tunnlar.
Kirill Dmitriev, Kremls särskilda sändebud för internationellt ekonomiskt och investeringssamarbete, sade förra torsdagen att projektet kan färdigställas inom åtta år av Elon Musks bolag The Boring Company.
Sedan dess har relationen mellan Moskva och Washinton försämrats igen. USA har backat från ett toppmöte med Ryssland i Ungern och infört smärtsamma sanktioner mot landets största oljebolag.
Tunnel mellan Ryssland och Alaska
Idén skulle i så fall vara att förbinda Alaska och Ryssland med en tunnel under havet. Med tanke på hur länge det har varit minst sagt frostiga relationerna mellan länderna är det en radikal idé. Samtidigt står Vita huset och Kreml ovanligt nära varandra genom Putin och Trump.
Det skulle vara en ca 112 km lång tunnel som enligt Dmitriev kostar 8 miljarder dollar att bygga och tar 8 år att färdigställa med hjälp av Musks tunnelbolag, rapporterar Moscow Times.
Det största som Elon Musks bolag hittills har åstadkommit är byggandet av Las Vegas Convention Center Loop. Projektet färdigställdes 2021 och består av ett underjordiskt transportsystem med tre stationer och 2,7 kilometer långa tunnlar under Las Vegas Convention Center.
Det har sedan dess byggts ut med fler stationer, men är långt från det mastodontprojekt som den ryska ekonomen pratar om. Steget till att bygga världens längsta tunnel under ett hav är sannolikt för långt.
Vill bygga vidare på Kennedys världsfredsbro
Kirill Dmitriev, som också är chef för den ryska statliga investeringsfonden RDIF, uppgav att fonden tillsammans med internationella partners skulle kunna finansiera det föreslagna tunnelprojektet mellan Alaska och Sibirien.
Finansieringen skulle bygga på erfarenheterna från Rysslands nyligen färdigställda bro till Kina.
Förslaget presenterades efter att amerikanska kongressen offentliggjort dokument om den tidigare presidenten John F. Kennedy, där en idé om en ”världsfredsbro” mellan Alaska och Sibirien ingick. Dmitriev menade att modern tunnelteknik i dag skulle kunna förverkliga den visionen.
Han preciserade inte om planerna diskuterats med ryska eller amerikanska myndigheter, om Elon Musk eller The Boring Company kontaktats, eller hur sanktioner skulle påverka projektet.
Förslaget är sannolikt mer att tolka som en symbol för en bättre relation mellan USA och Ryssland än ett projekt som är genomförbart i närtid.
Musk har ännu inte kommenterat Dmitrievs förslag.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Oväntat? Definitivt. Omöjligt? Kanske inte. Vid sidan av att sätta satelliter i omlopp och att bygga självkörande elbilar har Elon Musk ett annat projekt som bygger …
