Förslaget: Tunnel mellan Ryssland och USA

Oväntat? Definitivt. Omöjligt? Kanske inte. Vid sidan av att sätta satelliter i omlopp och att bygga självkörande elbilar har Elon Musk ett annat projekt som bygger tunnlar.

Kirill Dmitriev, Kremls särskilda sändebud för internationellt ekonomiskt och investeringssamarbete, sade förra torsdagen att projektet kan färdigställas inom åtta år av Elon Musks bolag The Boring Company.

Sedan dess har relationen mellan Moskva och Washinton försämrats igen. USA har backat från ett toppmöte med Ryssland i Ungern och infört smärtsamma sanktioner mot landets största oljebolag.

Tunnel mellan Ryssland och Alaska

Idén skulle i så fall vara att förbinda Alaska och Ryssland med en tunnel under havet. Med tanke på hur länge det har varit minst sagt frostiga relationerna mellan länderna är det en radikal idé. Samtidigt står Vita huset och Kreml ovanligt nära varandra genom Putin och Trump.

Kirill Dmitriev, Kremls särskilda sändebud för internationellt ekonomiskt och investeringssamarbete och chef för den statliga fonden RDIF föreslår en tunnel mellan Ryssland och Alaska. (Foto: Kremls presstjänst)

Det skulle vara en ca 112 km lång tunnel som enligt Dmitriev kostar 8 miljarder dollar att bygga och tar 8 år att färdigställa med hjälp av Musks tunnelbolag, rapporterar Moscow Times.

Det största som Elon Musks bolag hittills har åstadkommit är byggandet av Las Vegas Convention Center Loop. Projektet färdigställdes 2021 och består av ett underjordiskt transportsystem med tre stationer och 2,7 kilometer långa tunnlar under Las Vegas Convention Center.

Det har sedan dess byggts ut med fler stationer, men är långt från det mastodontprojekt som den ryska ekonomen pratar om. Steget till att bygga världens längsta tunnel under ett hav är sannolikt för långt.