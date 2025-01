Finland: "Ukraina i Nato inget hot mot Ryssland"

Nyheter

Kjell-Olof Feldt är död: "Stor politiker"

Göran Persson sörjer sin partikamrat Kjell-Olof Feldt som somnade in på onsdagen. “Han var en stor politiker”, säger Persson till TT. Kjell-Olof Feldt blev 93 år. Han somnade in på onsdagen. Han hade sin storhetstid som politiker under 1980-talet, då som finansminister för Socialdemokraterna, bland annat när Olof Palme var statsminister, men Feldt hade även …