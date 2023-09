Fiasko för brittiska vindkraftverk – noll lönsamhet

Det rör sig om sju brittiska vindkraftsprojekt och en kommande auktion för dessa där ingen visat något intresse.

Det säger industrikällor som erfar att antalet bud kommer att bli lika med noll, skriver BBC.

Detta sedan det pris som den brittiska regeringen fastställt för elen inte håller måttet för att projekten ska bli lönsamma.

Vindkraftverk på auktion

En vindkraftauktion fungerar normalt så att regeringen fastställer ett elpris som budgivare sedan tävlar om att komma in på eller under, vilket kallas för ett contract for difference, CFD. På svenska kontrakt för skillnad.

Det innebär i praktiken att företagen ålägger sig att betala tillbaka överskottet till statskassan om elpriset spiller över den fastställda nivån.

Går priserna omvänt under, betalar statskassan tillbaka mellanskillnaden till företaget i fråga.

Det lär dock inte bli aktuellt den här gången där intressenterna lyser med sin frånvaro.