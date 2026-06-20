En av Ubisofts grundare död i flygolycka

”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället”, lyder en del av ett uttalande.

Claude Guillemot, som tillsammans med sina bröder är grundare av speljätten Ubisoft, har omkommit i en flygolycka i Frankrike, uppger bolaget.

”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället", lyder en del av ett uttalande.