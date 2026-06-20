En av Ubisofts grundare död i flygolycka
Claude Guillemot, som tillsammans med sina bröder är grundare av speljätten Ubisoft, har omkommit i en flygolycka i Frankrike, uppger bolaget.
”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället", lyder en del av ett uttalande.
Guillemots bror, Yves Guillemot, är vd för Ubisoft.
Flygolyckan ägde rum i La Baule-Escoublac, en semesterort vid Frankrikes Atlantkust där en flygshow skulle ha hållits i helgen, rapporterade tidningen Ouest-France.
Claude Guillemot var en av två personer ombord på flygplanet. Båda två omkom i olyckan.
Guillemot blev 69 år gammal.