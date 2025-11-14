Dödsolycka när buss körde in i kur

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Texten uppdateras, nedan följer en tidigare version.

Flera personer befaras allvarligt skadade sedan en buss kört in i en busskur på Östermalm i Stockholm.

Dödsolycka i centrala Stockholm

Enligt räddningstjänsten var bussen inte i trafik och inga passagerare befann sig på bussen. Flera uppges vara skadade.

“Fem personer är drabbade i olyckan”, säger Mathias Häglund, ledningsbefäl på räddningstjänsten.

Minst två personer har förts till sjukhus med ambulans, uppger SOS Alarm.

Busskuren som rammades ligger på Valhallavägen.

“Det är en trafikolycka med en buss inblandad. Vi är där med flera patruller, sjukvård och räddningstjänst är på platsen och arbetar”, säger Nadya Norton, presstalesperson hos polisen.

Olyckan inträffade vid 15-tiden.

