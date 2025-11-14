Polisen bekräftar att personer har omkommit sedan en buss kört in i en busskur på Valhallavägen i Stockholm.
Dödsolycka när buss körde in i kur
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"
Vindkraftspionjärer varnar nu för hur den Trump-ledda nedtrappningen av allt klimatarbete hotar den globala omställningen. Energiomställningen står inför sin största utmaning hittills, när man möter en global motreaktion mot förnybar energi, ledd av Donald Trump. Det sår två av de europeiska pionjärerna inom vindkraftsdesign fast, refererade av Oilprice. ”President Trumps åsikter om vindkraft och klimatförändringar …
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
"Vi klarar det inte längre" – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
Bråket: "Musk är obildad och okultiverad"
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom “obildad”. Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
Texten uppdateras, nedan följer en tidigare version.
Flera personer befaras allvarligt skadade sedan en buss kört in i en busskur på Östermalm i Stockholm.
Dödsolycka i centrala Stockholm
Enligt räddningstjänsten var bussen inte i trafik och inga passagerare befann sig på bussen. Flera uppges vara skadade.
“Fem personer är drabbade i olyckan”, säger Mathias Häglund, ledningsbefäl på räddningstjänsten.
Minst två personer har förts till sjukhus med ambulans, uppger SOS Alarm.
Busskuren som rammades ligger på Valhallavägen.
“Det är en trafikolycka med en buss inblandad. Vi är där med flera patruller, sjukvård och räddningstjänst är på platsen och arbetar”, säger Nadya Norton, presstalesperson hos polisen.
Olyckan inträffade vid 15-tiden.
Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik. Dagens PS
Guldpriset rasar – ränterykten får marknaden att skaka
Att investera i guld har varit en god affär i år. Men under fredagen sjönk guldet kraftigt sedan spekulationer om Feds räntebesked florerat. Guldpriset har pekat uppåt under en tid när investerare söker sig till en stadig grund i en turbulent tid. Men på fredagen föll både guld och silver föll markant. Uttalanden från ledamöter …
De subventionerar elen i tre år
Tyskland gör ett dramatiskt drag och subventionerar elpriserna för sina företag inom stål, kemi och bilar för att rädda sina basindustrier. Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028. Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att …
Tung kritik mot Elon ute i landet
Turerna kring vitvarujätten Elon sprider missnöje ut i landet bland bolagets handlare. Nu kräbver man att styrelsen rensas ut. I flera artiklar i Svenska Dagbladet, som Dagens PS berättat om, granskas vitvarujätten Elon. Tidningen har kunnat berättat om sponsoravtal med nära anhöriga och försäljning av varor svart av höga chefer. Svenska Dagbladet har tagit del …
Klassisk öl sänker alkoholhalten – för att möta efterfrågan
En av Storbritanniens mest sålda lager sänker sin alkoholhalt i ölen nästa år. Beslutet speglar både förändrade dryckesvanor och nya ekonomiska incitament i branschen. Heineken UK har meddelat att Foster’s Lager kommer att bryggas med en alkoholhalt (ABV) på 3,4 procent från och med februari nästa år, ned från 3,7 procent i dag, enligt The …