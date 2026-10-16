Khaldoon Al Mubarak har varit Abu Dhabis välpolerade ansikte utåt, en diplomatisk fixare med ansvar för miljardinvesteringar. Nu riskerar Manchester City-skandalen att bli hans största bakslag.
City-skandalens huvudperson: Khaldoon Al Mubarak
Manchester City har blivit en av världens mäktigaste fotbollsklubbar under Khaldoon Al Mubaraks ledarskap. Men klubbens ordförande är också en av Abu Dhabis viktigaste maktspelare, med uppdrag inom statliga investeringar och diplomati.
Nu hotar skandalen där Manchester City dömdes som skyldiga till att i 114 fall ha fuskat med fotbollens ekonomiska regelverk att skada både hans anseende och emiratets internationella prestige. Enligt Financial Times kan emiratet till och med tvingas sälja klubben.
Ville hellre stämma i tio år än betala
The Guardian skriver om hur Al Mubarak länge förespråkat en hård linje mot fotbollens myndigheter.
Enligt uppgifter från Manchester Citys jurist Simon Cliff, som framkom i läckta dokument publicerade av Der Spiegel, sade Al Mubarak redan 2014 att han hellre skulle lägga 30 miljoner pund på världens 50 bästa advokater och stämma Uefa i tio år än acceptera en ekonomisk sanktion.
Klubben valde till slut att acceptera en mindre påföljd i den konflikten. Men konfrontationslinjen fortsatte under de följande åren.
Nu är insatserna betydligt högre. En oberoende kommission har funnit Manchester City skyldigt till 114 av 115 anklagade regelbrott i Premier Leagues uppmärksammade granskning av klubbens ekonomi. Anklagelserna rör bland annat redovisningen av sponsorintäkter och ersättningar under perioden 2009–2018.
Manchester City har avvisat slutsatserna och överklagat. Något slutligt straff är ännu inte fastställt.
Enligt The Guardian har möjligheten att sälja klubben diskuterats i Abu Dhabi om överklagandet misslyckas. Christopher Davidson, författare till boken Abu Dhabi, Oil and Beyond, säger till tidningen att ett fortsatt ägande skulle kunna förlänga den ryktesskada som konflikten innebär.
Det är dock ett scenario, inte ett fattat beslut. Al Mubarak sade så sent som i juni att klubben inte skulle säljas.
Har diplomatisk immunitet
Al Mubarak har varit ordförande för Manchester City sedan Abu Dhabi tog över klubben 2008. Vid sidan av fotbollen leder han Mubadala, ett statligt investeringsbolag med tillgångar på omkring 330 miljarder dollar.
Hans uppdrag sträcker sig långt utanför näringslivet. Han leder Abu Dhabis myndighet för strategiska regeringsfrågor, är rådgivare till Förenade Arabemiratens president Mohamed bin Zayed al-Nahyan och har en central roll i landets internationella kontakter.
Han är också nära med shejk Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, som är ägare av Manchester city samt vice president och vice premiärminister i Förenade Arabemiraten och bror till presidenten.
Enligt The Guardian ansvarar Al Mubarak för flera av emiratets viktigaste utrikespolitiska relationer, däribland kontakterna med Storbritannien och Kina. Han har också diplomatisk immunitet i Storbritannien, enligt tidigare rapportering.
Kan ompröva investeringar
Konflikten har redan spillt över på relationerna med Storbritannien.
Förenade Arabemiraten har omfattande investeringar i brittisk industri, energi, teknik och infrastruktur. Ett investeringspartnerskap som presenterades 2021 omfattade ett löfte om 10 miljarder pund till prioriterade brittiska sektorer under fem år.
Dagens PS har tidigare rapporterat om uppgifter om att Abu Dhabi kan ompröva investeringar efter Premier Leagues agerande. The Guardian har också skrivit om risken att en planerad tekniksatsning mellan Oxford och Cambridge påverkas.
För den brittiska regeringen är avvägningen känslig. Premier League måste kunna upprätthålla sina regler även mot klubbar med mäktiga ägare. Men landet vill också bevara relationerna med en kapitalstark partner.
Sitter på dubbla stolar
Al Mubarak hamnar mitt i denna dragkamp. Han ska försvara Manchester Citys intressen, men är också en av de personer som ansvarar för att upprätthålla Förenade arabemiratens internationella relationer.
Det är därför Financial Times beskriver City-uppdraget som ett ovanligt felsteg för en person som länge varit känd för sin förmåga att navigera i känslig terräng.
Skandalen är långt ifrån över. Manchester City har överklagat, straffet är ännu inte fastställt och någon försäljning är inte beslutad. Men för Abu Dhabis välpolerade representant har fotbollen blivit en betydligt större diplomatisk risk än den var tänkt att vara.
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