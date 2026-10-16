City-skandalens huvudperson: Khaldoon Al Mubarak

Nu hotar skandalen där Manchester City dömdes som skyldiga till att i 114 fall ha fuskat med fotbollens ekonomiska regelverk att skada både hans anseende och emiratets internationella prestige. Enligt Financial Times kan emiratet till och med tvingas sälja klubben.

Ville hellre stämma i tio år än betala

The Guardian skriver om hur Al Mubarak länge förespråkat en hård linje mot fotbollens myndigheter.

Enligt uppgifter från Manchester Citys jurist Simon Cliff, som framkom i läckta dokument publicerade av Der Spiegel, sade Al Mubarak redan 2014 att han hellre skulle lägga 30 miljoner pund på världens 50 bästa advokater och stämma Uefa i tio år än acceptera en ekonomisk sanktion.

Klubben valde till slut att acceptera en mindre påföljd i den konflikten. Men konfrontationslinjen fortsatte under de följande åren.

Nu är insatserna betydligt högre. En oberoende kommission har funnit Manchester City skyldigt till 114 av 115 anklagade regelbrott i Premier Leagues uppmärksammade granskning av klubbens ekonomi. Anklagelserna rör bland annat redovisningen av sponsorintäkter och ersättningar under perioden 2009–2018.

Manchester City har avvisat slutsatserna och överklagat. Något slutligt straff är ännu inte fastställt.

Enligt The Guardian har möjligheten att sälja klubben diskuterats i Abu Dhabi om överklagandet misslyckas. Christopher Davidson, författare till boken Abu Dhabi, Oil and Beyond, säger till tidningen att ett fortsatt ägande skulle kunna förlänga den ryktesskada som konflikten innebär.

Det är dock ett scenario, inte ett fattat beslut. Al Mubarak sade så sent som i juni att klubben inte skulle säljas.