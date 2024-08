AI och satelliter ska avslöja Ryssland

Rysslands- och Eurasien-projektet Rufs vid Totalförsvarets forskningsinstitut har i mer än 20 år, arbetat med att bedöma vad Ryssland kan mobilisera i militär förmåga i ett tioårsperspektiv.

Den fullskaliga invasion av Ukraina man inledde 2022 har ökat efterfrågan på analyser.

Samtidigt har de studier som krävs blivit allt svårare att genomföra. Nu söker forskarna nya metoder för att analysera Rysslands krigsförmåga.

Forskare arbetar traditionellt med öppna källor – men i Ryssland ökar censuren och de repressiva åtgärderna.

Snabbare flöde

”Kriget har även gjort att den ryska planeringshorisonten är kortare än tidigare och då får källorna en mera begränsad livslängd. Att kunna följa Rysslands politiska, finansiella, samhälleliga, kulturella och militära utvecklingsriktning är viktigt och då behöver vi göra justeringar”, säger Maria Engqvist, analytiker hos Rufs.

I en ny rapport, Russian Military Capabilities at War: Reflections on Methodology and Sources Post-2022, slår man fast att det kräver större resurser i dag att följa Ryssland och analysera dess militära förmåga.

”Därför är det nödvändigt att undersöka fler metoder, fördjupa tvärvetenskapligt samarbete samt utöka det internationella samarbetet mellan forskare och institutioner med ett genuint intresse för rysk militär förmåga”, säger Maria Engqvist.