Vårdappen Mindler krävs på 27 miljoner kronor

Den stora delen av kostnaden för vårdbesöken hamnar nämligen hos regionen där patienten är skriven, ungefär som när man får vård i en annan region än där man bor.

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Region Västra Götaland har nu granskat Mindlers journalanteckningar från vård via chatt under 2022 och 2023. Totalt har Mindler fakturerat regionen för nära 85 000 sådana vårdtillfällen.

Vad granskningen uppdagade fick regionen att meddela att de dels kommer att polisanmäla vårdappen, men också att de kräver tillbaka 27 miljoner kronor som Mindler fakturerat regionen.

Kopierade samma text i journalerna

Vad som fick Region Västra Götalands utredare att anse att Mindler inte utfört kvalificerad sjukvård är den bristfälliga journalföringen.

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”De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Det handlar om 85 000 journalanteckningar som ser likadana ut”, säger My Alnebratt (S), som är ordförande i Västra Götalandsregionens operativa

hälso- och sjukvårdsnämnd, till Sveriges radio.

Polisanmälan beskrivs som bred och Alnebratt förklarar att den syftar till att undersöka ”ekonomiska

förehavanden, men också på dataintrång och hur man har använt journaler”.

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Mindler: ”Obegripligt”

Sveriges Radio har också varit i kontakt med Mindler, som bestrider återbetalningskravet och menar att patienterna fått rätt vård.

”Den standardfras som hänvisas till är endast bekräftelsen att vården kan fortsätta i enlighet med patientens individuella behandlingsplan. Mindler har bedrivit internetbaserad KBT, den evidensbaserade vårdform som VGR själva efterfrågade. Att VGR hänvisar till chattar är därför obegripligt. Vi värnar våra patienter och den vård de fått, och vi är beredda att fortsätta en konstruktiv dialog med regionen. Men vi kommer också att stå upp för vår rätt. Vår förhoppning är att regionen tar intryck av sakförhållandena och prövar frågan på nytt.”, skriver företaget i en kommentar till Ekot.

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