Slutsurfat – Australien förbjuder sociala medier för unga

Nu har förbudet klubbats igenom och den nya lagen ser ut att börja gälla om ett år. Australien är först ut i världen med att inte låta barn och ungdomar under 16 år använda sociala medier som Facebook. Sent på torsdagen klubbades förslaget igenom i senaten med 34 röster mot 19. Under fredagen förväntas lagförslaget …