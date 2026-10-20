AI-boomen har blåst liv i Nokia-aktien – nu kräver marknaden mer

Det motsvarar en uppgång på ungefär 71 procent.

Uppgången har höjt förväntningarna på den finländska telekomkoncernen som gynnas av den ökade efterfrågan på nätverksteknik för artificiell intelligens och molntjänster.

Nokia publicerar sin rapport för tredje kvartalet torsdagen den 22 oktober. Investerarna riktar särskilt blickarna mot orderingången inom AI och molntjänster och om efterfrågan kan bidra till högre lönsamhet.

Det finländska analyshuset Inderes chefsanalytiker Antti Viljakainen anser att Nokias finansiella mål börjar framstå som låga i förhållande till aktiens höga värdering.

”Investerare förväntar sig och kräver att Nokia kommenterar de långsiktiga utsikterna positivt och eventuellt vid någon tidpunkt åtminstone uppdaterar sina mål högre”, säger han enligt den finska affärstidningen Kauppalehti.

AI-affärerna i fokus

En central fråga inför rapporten är om den växande efterfrågan på nätverksteknik för AI och molntjänster kan fortsätta. Särskilt viktiga är optiska nätverk och IP-nätverk som behövs för att hantera den växande datatrafiken från datacenter.

Nokias försäljning till AI- och molnkunder ökade med 105 procent under andra kvartalet jämfört med samma period året före. Omsättningen inom nätverksinfrastruktur steg med 12 procent, enligt bolagets delårsrapport.

Orderingången från AI- och molnkunder uppgick till 2,8 miljarder euro under kvartalet. Det motsvarar omkring 31 miljarder kronor med en avrundad växelkurs på 11 kronor per euro.

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Nokia räknar med att omkring hälften av ordervärdet ska omvandlas till försäljning inom tolv månader.

Antti Viljakainen pekar på att investerarna vill se om den starka orderingången inom optiska nätverk och IP-nätverk också leder till högre lönsamhet.

Han konstaterar att Nokia beskrev en del av efterfrågan under andra kvartalet som tidigarelagd, skriver Kauppalehti.