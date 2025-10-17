Infraljud som du inte kan höra? Ett effektivt skydd mot svåra bränder? Ja, enligt amerikanska Sonic Fire Tech, som utvecklar tekniken.
Ljudet du inte hör släcker branden
Mest läst i kategorin
AI-forskarens varning: "Som att sälja alla våra hamnar till Kina"
Generativ AI beskrivs som mänsklighetens nästa stora språng. Men Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, menar att vi offrar betydligt mer än vi vinner. Han har följt AI-utvecklingen i två decennier, både inom akademin och i näringslivet, och ser nu hur löften om effektivitet och innovation tränger undan grundläggande värden. Inget …
"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån
Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion. Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar …
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai
Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare. En stor aktör inom teknikvärlden tar ett nytt steg i hur användare interagerar med information online. Istället för att lansera en helt ny webbläsare som är inbäddad med artificiell intelligens, låter man användarna välja att ersätta sin standard …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en ”sjätte generationens krigsflygplan” och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Trots 20 år av AI-forskning: "Har inte sett det gyllene exemplet"
Språkmodeller som ChatGPT har på kort tid blivit själva definitionen av AI. Men bilden man målar upp är kraftigt missvisande, menar Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Han har arbetat med artificiell intelligens i mer än 20 år, långt innan chattbottar gavs mänskliga drag och lockade tusentals miljarder i investeringar. “AI …
I den tid där vi alltmer energiskt och på fler och fler områden försöker göra planeten obeboelig på sikt, är klimatförändringar och extremvärme två konsekvenser.
Av det följer stora problem med svåra eldsvådor av det slag vi sett på flera kontinenter de senaste åren.
Det senaste årtiondet har de stora skogsbränderna ökat kraftigt, vilket bland annat vetenskapssajten Science gjort en sammanställning kring.
Under 2025 har bränder orsakat stora skador i både Europa och USA och enbart i USA beräknas bränder orsaka skador för 424 miljarder dollar per år.
“Det nya normala” – Europas bränder svårsläckta. Dagens PS
Oväntad innovation
USA-baserade startupen Sonic Fire Tech tror sig nu ha hittat en oväntad innovation för att stoppa stora bränder, rapporterar Techcrunch.
Det handlar om ett säkerhetssystem som arbetar med infraljud för att släcka bränder.
Utan att gå in på tekniska detaljer, som möjligen ändå är obegripliga, har Sonic Fire Tech byggt en protoyp med en elmotor som driver en vevaxel som får två kolvar att röra sig pulserande.
Kolvarnas rörelse alstrar ljudvågor med en frekvens under 20 hertz, utanför människors frekvensomfång och alltså omöjliga för oss att höra.
Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss”. Dagens PS
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Vibrationer bryter branden
Det som händer sedan bygger på att ljud i grunden är mekaniska vågor. Med Sonic Fire Techs innovation skapas vibrationer i luften som riktas mot branden.
Vibrationerna bryter sedan den kemiska reaktionen mellan bränslet och syret i luften och utan syre kvävs flammorna.
”Vi sänkte frekvensen så att den inte längre går att höra. Det gör att vi får ljudvågorna att färdas länge. Dessutom gör det tekniken säkrare för människor”, säger Geoff Bruder, vd och teknikchef hos Sonic Fire Tech, hos Techcrunch.
Med den prototyp man skapat säger sig bolaget klara att släcka mindre bränder på upp till 7,5 meters avstånd.
Nu ska en större konstruktion skapas och då hoppas man öka räckvidden till 91 meter.
Har fått in 33 miljoner
Bolaget har långt kvar till produktion och marknad erkänner man, men man har i vart fall lyckats övertyga investerare och just plockat in motsvarande drygt 33 miljoner kronor i en finansieringsrunda.
Planen är att företagets släckningssystem ska placeras vid taknocken och under takfoten på villor och andra byggnader.
Bränder som uppstår nära huset ska upptäckas av optiska sensorer och systemet sägs inte förbruka mer än cirka 500 watt.
Enligt Sonic Fire Tech undersöker man även framtida lösningar för drift med blybatterier.
Därför sprutar USA rosa pulver över bränderna. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Män bättre än kvinnor på att kolla fakta
AI har tagit plats i vår vardag. Samtidigt har vi blivit bättre på att kontrollera fakta. Men det är framför allt män som är vaksamma. Generativa AI-verktyg har tagit rejäl plats i vår svenska vardag. Det framgår av SCB:s nu presenterade ”Befolkningens it-användning 2025”. 37 procent av svenskarna över 16 år, vilket är 3,2 miljoner …
Efter rushen: Här kan man tjäna tjäna storkovan på silver
Silver, platinum och guld tillhör några av råvarorna som rusat mest i år. Med rekordhöga priser kan man tro att hela tåget har gått, men det finns möjligheter kvar. Det finns mer värde att hämta i kölvattnet av det rusande priset på ädelmetaller. Så kan man sammanfatta den analys som MoneyWeek publicerat på fredagen den …
Ljudet du inte hör släcker branden
Infraljud som du inte kan höra? Ett effektivt skydd mot svåra bränder? Ja, enligt amerikanska Sonic Fire Tech, som utvecklar tekniken. I den tid där vi alltmer energiskt och på fler och fler områden försöker göra planeten obeboelig på sikt, är klimatförändringar och extremvärme två konsekvenser. Av det följer stora problem med svåra eldsvådor av …
Blev kär – och förlorade 5 miljoner kronor
Kärlek har blivit en dyr affär. I ett fall lurades en person på motsvarande drygt 5,4 miljoner kronor.? Enligt Internetstiftelsen anmäls drygt 100 romansbedrägerier i månaden i Sverige, en siffra som ökat under 2020-talet.? “Mörkertalet är sannolikt stort”, konstaterar man.? Samtidigt visar en ny granskning från Storbritanniens finansinspektion, Financial Conduct Authority (FCA), att bedragare lurade …
Kalldusch för Volvo: Orderingången tynger ner
Lastbilsjätten AB Volvo redovisade ett försvagat resultat för tredje kvartalet med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under förväntningarna. Vd Martin Lundstedt pekar på svagare efterfrågan i bolagets nyckelregioner och ökad osäkerhet i Nordamerika. AB Volvos (börskurs Volvo) omsättning sjönk till 110,7 miljarder kronor från 117,0 miljarder kronor i jämförelsekvartalet. Samtidigt backade det justerade …