Ljudet du inte hör släcker branden

Ljudvågor kan släcka bränder enligt startup
Det har varit många stora bränder i USA och Europa de senaste åren, ofta relaterade till extremväder. Nu kan en startup ha hittat ett verktyg mot elden. (Foto: John Locher/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Infraljud som du inte kan höra? Ett effektivt skydd mot svåra bränder? Ja, enligt amerikanska Sonic Fire Tech, som utvecklar tekniken.

I den tid där vi alltmer energiskt och på fler och fler områden försöker göra planeten obeboelig på sikt, är klimatförändringar och extremvärme två konsekvenser.

Av det följer stora problem med svåra eldsvådor av det slag vi sett på flera kontinenter de senaste åren.

Det senaste årtiondet har de stora skogsbränderna ökat kraftigt, vilket bland annat vetenskapssajten Science gjort en sammanställning kring.

Under 2025 har bränder orsakat stora skador i både Europa och USA och enbart i USA beräknas bränder orsaka skador för 424 miljarder dollar per år.

“Det nya normala” – Europas bränder svårsläckta. Dagens PS

Oväntad innovation

USA-baserade startupen Sonic Fire Tech tror sig nu ha hittat en oväntad innovation för att stoppa stora bränder, rapporterar Techcrunch.

Det handlar om ett säkerhetssystem som arbetar med infraljud för att släcka bränder.

Utan att gå in på tekniska detaljer, som möjligen ändå är obegripliga, har Sonic Fire Tech byggt en protoyp med en elmotor som driver en vevaxel som får två kolvar att röra sig pulserande.

Kolvarnas rörelse alstrar ljudvågor med en frekvens under 20 hertz, utanför människors frekvensomfång och alltså omöjliga för oss att höra.

Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss”. Dagens PS

En amerikansk startup har fått in 33 färska miljoner för att utveckla sitt system för att släcka bränder med hjälp av ljudvågor. (Foto: Noah Berger/AP-TT)
Vibrationer bryter branden

Det som händer sedan bygger på att ljud i grunden är mekaniska vågor. Med Sonic Fire Techs innovation skapas vibrationer i luften som riktas mot branden.

Vibrationerna bryter sedan den kemiska reaktionen mellan bränslet och syret i luften och utan syre kvävs flammorna.

”Vi sänkte frekvensen så att den inte längre går att höra. Det gör att vi får ljudvågorna att färdas länge. Dessutom gör det tekniken säkrare för människor”, säger Geoff Bruder, vd och teknikchef hos Sonic Fire Tech, hos Techcrunch.

Med den prototyp man skapat säger sig bolaget klara att släcka mindre bränder på upp till 7,5 meters avstånd.

Nu ska en större konstruktion skapas och då hoppas man öka räckvidden till 91 meter.

Har fått in 33 miljoner

Bolaget har långt kvar till produktion och marknad erkänner man, men man har i vart fall lyckats övertyga investerare och just plockat in motsvarande drygt 33 miljoner kronor i en finansieringsrunda.

Planen är att företagets släckningssystem ska placeras vid taknocken och under takfoten på villor och andra byggnader.

Bränder som uppstår nära huset ska upptäckas av optiska sensorer och systemet sägs inte förbruka mer än cirka 500 watt.

Enligt Sonic Fire Tech undersöker man även framtida lösningar för drift med blybatterier.

Därför sprutar USA rosa pulver över bränderna. Dagens PS

BränderExtremväderKlimathotUSA
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

