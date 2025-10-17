Ljudet du inte hör släcker branden

I den tid där vi alltmer energiskt och på fler och fler områden försöker göra planeten obeboelig på sikt, är klimatförändringar och extremvärme två konsekvenser.

Av det följer stora problem med svåra eldsvådor av det slag vi sett på flera kontinenter de senaste åren.

Det senaste årtiondet har de stora skogsbränderna ökat kraftigt, vilket bland annat vetenskapssajten Science gjort en sammanställning kring.

Under 2025 har bränder orsakat stora skador i både Europa och USA och enbart i USA beräknas bränder orsaka skador för 424 miljarder dollar per år.

Oväntad innovation

USA-baserade startupen Sonic Fire Tech tror sig nu ha hittat en oväntad innovation för att stoppa stora bränder, rapporterar Techcrunch.

Det handlar om ett säkerhetssystem som arbetar med infraljud för att släcka bränder.

Utan att gå in på tekniska detaljer, som möjligen ändå är obegripliga, har Sonic Fire Tech byggt en protoyp med en elmotor som driver en vevaxel som får två kolvar att röra sig pulserande.

Kolvarnas rörelse alstrar ljudvågor med en frekvens under 20 hertz, utanför människors frekvensomfång och alltså omöjliga för oss att höra.

