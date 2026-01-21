I en ansökan till International Telecommunications Union (ITU) ber Kinesiska myndigheter om lov att skicka upp nästan 200 000 satelliter i rymden.
Kina vill skicka upp 200 000 satelliter i rymden
Mest läst i kategorin
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas. Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett. Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror. …
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg. Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, …
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Det var den 29 december som ansökan kom till International Telecommunications Union (ITU) från Kina om att bygga upp två olika satellitkonstellationer – CTC-1 and CTC-2 – med 96 714 satelliter i respektive konstellation, en siffra som gör Elon Musks Starlink försvinnande liten.
Än är syftet med satelliterna höljt i dimma, konstaterar man i en artikel i Oilprice. Men det officiella uttalandet från kinesiska myndigheter lyder:
“Elektromagnetisk rymdsäkerhet på låg höjd, integrerade försvarssystem, elektromagnetisk säkerhetsbedömning av luftrum, samt säkerhetsbevakning av luftrum på låg höjd.”
Beskrivningen har fått analytiker att dra paralleller till SpaceX’s militära Starshield-system.
Läs mer: Rymden står i centrum 2026
Tveksamt kring genomförandet
Den enorma skalan på planen gör att vissa experter, enligt Oilprice, ställer sig tveksamma till om det hela faktiskt är genomförbart. Kina har visserligen ökat sin närvaro i rymden dramatiskt, från 40 satelliter 2010 till cirka 1 000 idag.
Men för att färdigställa de båda nya konstellationerna skulle Kina behöva skjuta upp ungefär 500 satelliter per vecka i sju år, något man anser vara långt utanför landets förmåga.
Läs mer: Rymdboom i Kina
Istället menar vissa analytiker att det hela handlar om en strategisk “land grab”, för att tillskansa sig utrymme i rymden för framtida användning.
“Det är möjligt att de bara försöker skapa lite utrymme för senare”, menar Victoria Samson från Secure World Foundation.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Från kanonkulor till cocktails: döda torget som vill få liv
Gustav Adolfs torg har länge varit Stockholms mest förbisedda scen. Alla vet var det ligger. Nästan ingen stannar. Nu ska torget som en gång fylldes av beväpnade dalabönder och maktens processioner fyllas med något betydligt fredligare: middagsgäster. Det är ett försök att göra city till kväll igen. Ett torg man korsar, inte besöker Gustav Adolfs …
Växter överraskar forskare – genombrott kan förändra jordbruket
Med ett nytt superinstrument kan forskare för första gången följa växters ”andning” i realtid. Människor och växter uppfattas ofta som varandras motsatser. Ändå visar modern forskning gång på gång hur komplexa växter faktiskt är. De kommunicerar kemiskt med varandra, känner igen släktingar och anpassar sin tillväxt därefter. Nu har forskare dessutom lyckats dokumentera ett människoliknande …
OpenAI tar ChatGPT ut i verkligheten – fysisk AI-enhet redan i år
Den nya hårdvaran ska fungera som en personlig AI-följeslagare snarare än ännu en skärm i vardagen. OpenAI är på väg att ta ett avgörande steg bort från enbart mjukvara. Bolaget planerar att presentera sin första fysiska AI-enhet, ett projekt som beskrivs som ett nytt slags personligt gränssnitt mellan människa och artificiell intelligens. Beskedet gavs av …
Volkswagens storsäljare kan försvinna – får nytt namn
Efter år av topplaceringar och starka försäljningssiffror står Volkswagens el-SUV ID.4 inför sin största förändring hittills. Volkswagen ID.4 har under flera år varit en av märkets viktigaste modeller i Norden. I Norge ensam har omkring 43 000 exemplar registrerats sedan lanseringen 2021, vilket gjort modellen till Volkswagens tydligaste elbilssuccé. Men nu pekar allt på att …
Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år
På onsdagen har guld stigit till mer än 4 800 dollar per uns och nu spår analytiker att ädelmetallen kan spränga 5 000 dollar-gränsen och att priset kan skena i väg långt mer än så. Efter ett rekordstarkt år 2026 har guld gått in i det nya året ”med intakt momentum”, konstaterar CNBC och berättar …