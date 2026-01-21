Kina vill skicka upp 200 000 satelliter i rymden

Det var den 29 december som ansökan kom till International Telecommunications Union (ITU) från Kina om att bygga upp två olika satellitkonstellationer – CTC-1 and CTC-2 – med 96 714 satelliter i respektive konstellation, en siffra som gör Elon Musks Starlink försvinnande liten.

Än är syftet med satelliterna höljt i dimma, konstaterar man i en artikel i Oilprice. Men det officiella uttalandet från kinesiska myndigheter lyder:

“Elektromagnetisk rymdsäkerhet på låg höjd, integrerade försvarssystem, elektromagnetisk säkerhetsbedömning av luftrum, samt säkerhetsbevakning av luftrum på låg höjd.”

Beskrivningen har fått analytiker att dra paralleller till SpaceX’s militära Starshield-system.

Tveksamt kring genomförandet

Den enorma skalan på planen gör att vissa experter, enligt Oilprice, ställer sig tveksamma till om det hela faktiskt är genomförbart. Kina har visserligen ökat sin närvaro i rymden dramatiskt, från 40 satelliter 2010 till cirka 1 000 idag.

Men för att färdigställa de båda nya konstellationerna skulle Kina behöva skjuta upp ungefär 500 satelliter per vecka i sju år, något man anser vara långt utanför landets förmåga.

Istället menar vissa analytiker att det hela handlar om en strategisk “land grab”, för att tillskansa sig utrymme i rymden för framtida användning.

“Det är möjligt att de bara försöker skapa lite utrymme för senare”, menar Victoria Samson från Secure World Foundation.