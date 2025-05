Kriget om odlat kött hårdnar i USA

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Mission Barns säljer odlat bacon i SF

Mission Barns i Kalifornien fick nyligen amerikanska FDA:s godkännande för sitt odlade fläskfett. Företaget, med svenska Gullspång Re:food som största investerare, är först med att sälja odlat griskött.

Det är, Peter Odemark partner på Gullspång Re:food och styrelseledamot i Mission Barns, oklart ur det växande antalet delstatliga förbud påverkar Mission Barns.

“Mission Barns är inte ett främst ett cultivated meat bolag utan säljer sina ingredienser – cultivated fats – till andra bolag som använder ingrediensen i sina produkter och jag är osäker på vad som kommer gälla för dem. Men om fler stater i USA inte tillåter cultivated ingredients så är det såklart inte bra på kort sikt för MB”, säger Peter Odemark till Dagens PS.

Mission Barns produkter bygger på en kombination av växtprotein och odlat fett från celler tagna från gris, utan slakt. San Francisco-restaurangkedjan Fiorella är först ut att servera rätter med odlat fläskkött. Produkter från Mission Barns kommer från och med juli också att kunna köpas av konsumenter i butikskedjan Sprouts i Kalifornien.

”Att de får sälja sin produkt till konsumenter är ett stort genombrott,” säger Peter Odemark. ”Över tid väntas dock den stora affären bli B2B, där livsmedelsföretag använder vårt odlade fett i stället för växtoljor.”

Tidigare har Upside Foods och Eat Just i Kalifornien fått liknande godkännanden för odlade kycklingprodukter.

Odlat kött har blivit politiskt

Enligt en undersökning från Morning Consult, publicerad i juli 2024, är demokrater i USA betydligt mer positiva till odlat kött än republikaner.

En annan undersökning från Center for the Environment and Welfare visar att en majoritet av både demokrater och republikaner är ovilliga att äta odlat kött. Specifikt var 60 procent av demokrater och 75 procent av republikaner ovilliga att äta odlat kött.

Resultaten tyder på att även om det finns en övergripande skepsis mot odlat kött är demokrater mer benägna än republikaner att se fördelar.

