Jolt Cola och energidrycker? Inte längre – här är techelitens nya favoriter

Jolt Cola visade vägen

ANNONS

Drycker som gör dig alert och kan programmera i många timmar i sträck har länge efterfrågats i techbranschen.

Läs även: Energidrycker upp 90 procent – läkarnas dom

Jolt Cola lanserades 1985 med den kaxiga sloganen “All the sugar and twice the caffeine”.

Drycken blev snabbt en kultfavorit bland programmerare och gamers som behövde hålla sig vakna i många timmar i sträck. Med sin svarta burk, röda blixt och dubbla koffeinhalt var Jolt något av en föregångare till dagens energidrycker – och betraktades länge som techvärldens officiella bränsle.

En techchef om drycken: “Två shots före och under triathlon”

I kommentarsfältet till ett av Michael Brandts inlägg på social media skriver en techchef att hon precis tagit två shots Ketone‑IQ – en före och en under ett triathlon.

En annan användare med techbakgrund skriver att “I Europa älskar alla le melo“.

Le melo är en dryck utformad för sport och återhämtning. Det innehåller elektrolyter, vitaminer och andra näringsämnen.

Läkarna varnar för hjärtpåverkan och sömnstörningar av drycker

ANNONS

Samtidigt som tech‑eliten omfamnar nya dryckesalternativ, varnar medicinska experter för riskerna med traditionella energidrycker.

Dr. Victoria Vetter, barnkardiolog vid Children’s Hospital of Philadelphia och medförfattare till en forskningsartikel i Journal of Pediatrics, säger att olika uppiggande drycker kan leda till allvarliga hjärt‑ och blodtrycksproblem. Hon påpekar särskilt att:

”De höjer pulsen, och de kan öka risken för hjärthändelser, blodkärlsskador eller hål i kärlväggarna,” säger hon.

I sin forskning har Vetter dock huvudsakligen tittat på energidrycker som Red Bull. Hur den nya generationen drycker som ska göra dig piggare och skarpare påverkar kroppen krävs det fortfarande mer forskning om.

Läs även: Vibe coding – Silicon Valleys senaste buzzword, Realtid