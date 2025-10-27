Djurgården får ett nytt konstgjort rev. Det blir en grund lagun som kommer fungera som en viktig livsmiljö för olika fisk-och djurarter. Området kommer även gynna Stockholms medborgare.
Konstgjort rev på Djurgården – "nya upplevelsemiljöer för stockholmarna”
Ett konstgjort rev i Isbladsviken på Djurgården har legat uppe på diskussionsbordet ett par år, och nu är det grönt ljus från Mark- och miljödomstolen som gäller berättar Mitt i.
Isbladslagunen kommer få stora bergmassor för att skapa revet på konstgjord väg.
Konstgjort rev blir viktig lekplats
De grunda vattenmiljöerna kommer bli viktiga lekplatser för fiskar som abborre och gädda, och samtidigt fungera som häckningsplatser för en rad fågelarter.
“Abborre siktar vi in oss på eftersom det råder rovfiskbrist i skärgården. Men det kommer även skapa lekområden för strömming och andra arter som vill ha varma områden”, uppgav Oliver Karlöf, fiskerikonsulent på Stockholms stad, tidigare till Natursidan.
Djurlivet frodas på Djurgården
Med ett vågbrytande rev kommer svallvågor från båtar inte nå in i den skyddande viken där djurlivet alltså kommer frodas.
Området kommer även att gynna stockholmare som vill uppleva naturen nära inpå huvudstaden. Det handlar om totalt åtta hektar där en livlös botten förvandlas till en livfull marin miljö.
”Avsikten är att hjälpa viken att återställa sig till sin glansperiod. Här går kultur- och naturmiljö hand i hand”, säger projektledaren Marta Bolhmark.
Hon är arkitekt på Gaia arkitektur som ligger bakom det nya revet tillsammans med Stockholms stad, WWF, ELU Marin, KTH och Kungliga Djurgårdens förvaltning.
Naturen i fokus
Naturen kommer stå i fokus i Isbladslagunen, eftersom varken bostäder eller infrastruktur kommer att anläggas i anslutning till det nya revet, enligt Mitt i.
Det blir helt enkelt en plats att njuta av ett stycke natur i anslutning till Stockholm och Oliver Karlöf är nöjd över att projektet nu kommer att rullas ut på allvar.
“Isbladslagunen kan bli början på ett paradigmskifte där stadsutveckling även gynnar våra medborgare under ytan”, säger han.
“Många olika fiskarter, sjöfåglar samt alger och växter kommer att frodas och förstärka hela Stockholms inre arkipelag samtidigt som det skapas möjligheter till både naturpedagogik och nya upplevelsemiljöer för stockholmarna.”
