Det blev ingen plastdeal av världens länder sedan de oljeproducerande länderna motsätter sig en sådan överenskommelse. De vill fortsätta med den lukrativa plasttillverkningen.
Ingen plastdeal – oljejättarna vill fortsätta dra in cash
Mest läst i kategorin
Volvo har hamnat "i korselden”– stämmer delstaten
Det är svårt för bolag som Volvo att planera för framtiden när utsläppsregler ändras. Därför stämmer nu lastbilsjätten delstaten Kalifornien. Det är svårt för lastbilsjättar att planera sina tillverkningar när utsläppsregler hela tiden ändras. Volvo går till domstol – stämmer Kalifornien Det leder nu till att fyra bolag går till domstol och stämmer delstaten Kalifornien, …
Plast mot aluminium – nästa steg för återvinningen?
Ett svenskt bolag tar täten när det gäller att ställa om återvinningsindustrin från plast till aluminium – men kommer det att hålla hela vägen? BBC besöker start-up-bolaget Meadows forskning- och utvecklingsavdelning i London. Bolaget är svenskt, från Stockholm. Deras idé är att utveckla ett nytt förpackningssystem i aluminium för produkter som för närvarande är förpackade …
Bubbelplast – nyckeln till ett av mänsklighetens största problem?
Kan bubbelplast vara svaret på ett av världens största problem? En ny uppfinning väcker hopp i kampen mot vattenbrist. En svart, glänsande bubbelfilm, lika enkel som genial. Forskare vid MIT har tagit fram en ny uppfinning som testas som en möjlig väg mot ett av mänsklighetens största problem: bristen på rent dricksvatten. Missa inte: Dottern …
Futuristiskt luftskepp avslöjar läckor från stratosfären
Ett skimrande luftskepp, byggt av startupen Sceye, ska i sommar sväva högt över New Mexicos olje- och gasfält. Målet? Att avslöja metanläckor i realtid – något satelliter inte klarar av. Mitt i en stor hangar i Roswell, i New Mexico, ligger ett ovanligt luftskepp redo att lyfta. Snart ska det sväva fram i stratosfären, på …
Ny teknik gör bränsle av läskburkar och havsvatten
Från burk till bränsle – forskare vid MIT har hittat ett sätt att förvandla återvunna läskburkar och havsvatten till ren vätgas. Resultatet: låga utsläpp, högt energiinnehåll och nya möjligheter för framtidens fordon. Men frågor kvarstår kring ekonomi och skalbarhet. Vätgas lyfts ofta som en klimatsmart lösning för industri och transporter, men dagens produktion är dyr, …
Vi svämmar över i plast, något som exempelvis EU-länder och Kanada vill få slut på genom ett nytt fördrag.
Ingen plastdeal
Sådana förhandlingar har dock brakat samman efter nästan en vecka i Genève där delegater från 185 länder försökte komma fram till en ny plastdeal.
Anledningen?
Pengar, som så ofta är fallet.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Big business
Plast är big business för oljeproducerande länder, där råolja används till att tillverka den miljöförstörande plasten.
Frustationen var stor i Genève då länder som Saudiarabien, Iran, Ryssland och Kuwait blockerade förslagen om att minska själva plastproduktionen och länderna som gick under benämningen “Like-Minded Group” vill istället se ökad avfallshantering, inte produktionsnedskärningar, uppger Earth.com.
Straffar resursrika utvecklingsländer
Oljejättarna hävdar att nya regelverk kommer straffa resursrika utvecklingsländer och de vill i vanlig ordning fortsatt kunna håva in cashen som det svarta guldet – oljan – medför.
Samtidigt förvärras plastproblemet för varje år som går, där det blir extra tydligt för önationer som Tuvalu.
“För våra öar innebär detta att miljontals ton plastavfall kommer fortsätta att dumpas i våra hav, vilket påverkar vårt ekosystem, vår livsmedelssäkerhet, våra försörjningsmöjligheter och vår kultur”, lät ett uttalande från den lilla östaten i Stilla havet.
Siffrorna talar sitt tydliga språk, hur djupt ner i plastberoendet vi faktiskt har sjunkit.
Varje år producerar vi över 400 miljoner ton plast på ett globalt plan.
Återvinns i liten skala
Hälften av det används en gång och slängs sedan. Enbart 9 procent återvinns i nuläget och runt 22 procent förorenar våra landskap och hav.
I takt med att plastförbrukningen fortfarande ökar kan vår användning tredubblas fram till 2060 och hamna på 1,2 miljarder ton per år.
Det innebär mer plast i haven, mer mikroplaster i maten och att det blir svårare att hantera problemet – ju längre vi väntar.
Skifte på gräsrotsnivå
Det lär knappast bli ett skifte hos tillverkarna, som fortsatt vill tjäna pengar, men skiftet kan istället komma på gräsrotsnivå och det syns redan på många håll genom bolag och kedjor som minskar eller förbjuder plastanvändningen, där ett exempel är Axfood som nu genomför sin största plastbantning hittills.
Läs även:
Plast i havsdjupen – värre än forskarna trodde. Dagens PS
Genombrott: Så kan vi återvinna plast – och tjäna pengar. Dagens PS
Senaste nytt
Ingen plastdeal – oljejättarna vill fortsätta dra in cash
Det blev ingen plastdeal av världens länder sedan de oljeproducerande länderna motsätter sig en sådan överenskommelse. De vill fortsätta med den lukrativa plasttillverkningen. Vi svämmar över i plast, något som exempelvis EU-länder och Kanada vill få slut på genom ett nytt fördrag. Ingen plastdeal Sådana förhandlingar har dock brakat samman efter nästan en vecka i …
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …
Sveriges nya kärnkraft blir liten
Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på ny kärnkraft. Beskedet innebär en satsning på små modulära reaktorer vid Ringhals. Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning. Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer. Missa inte: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr …
Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld
Nya guld- och silverfynd av exceptionellt hög halt har fått investerare att rikta blickarna mot Colombia. Lovande är bara förnamnet, med silverhalter på över 1800 gram per ton. Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge …
Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten
Eurolotteriet i all ära, men amerikanska Powerball är mer än snäppet vassare och nu kan en ensam vinnare ta hem rekordhöga 6,7 miljarder kronor. I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare. Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor. Det berättar CNN och …