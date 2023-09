Guvernör lät ChatGPT skriva tal – blev bättre

Oroad över desinformation

Samtidigt funderar Gavin Newsom på bästa praxis för användandet av AI i sitt eget yrkes- och privatliv.

Han berättar att han oroar sig för all desinformation och all felinformation som hans dotter får via social media, han oroar sig för de “mikrokulter” som hans barn befinner sig i.

Han säger mikrokulter för han vet inte om det finns något bättre ord för att beskriva dem och att möjligheten för bots att dirigera människor in i dessa mikrokulter redan är överdimensionerad när det gäller vilket inflytande de har.

