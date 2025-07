Google larmar: Uppdatera din webbläsare nu 

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Google har nu släppt en uppdatering som täpper till säkerhetshålet – men för att vara skyddad måste användarna själva se till att webbläsaren är uppdaterad till den senaste versionen.

De versioner som innehåller Googles säkerhetsfix är:

Windows: 138.0.7204.96 eller 138.0.7204.97

138.0.7204.96 eller 138.0.7204.97 macOS: 138.0.7204.92 eller 138.0.7204.93

138.0.7204.92 eller 138.0.7204.93 Linux: 138.0.7204.96

Om du har en äldre version än dessa är din webbläsare fortfarande sårbar.

För att kontrollera detta:

Öppna Chrome. Klicka på de tre prickarna i övre högra hörnet. Gå till Hjälp → Om Google Chrome.

Om webbläsaren inte är uppdaterad visas en knapp för att starta om och installera den nya versionen. Om knappen inte syns har du redan den senaste versionen.

Så kontrollerar du om du redan är drabbad

Säkerhetsexperten Troy Hunt har byggt verktyget Have I Been Pwned, där du kan kontrollera om din mejladress eller något av dina lösenord finns med i kända dataintrång. Det kan vara värt att testa – särskilt om du nyligen besökt okända webbplatser via Chrome.

Hunt rekommenderar också tre åtgärder för att minska risken att drabbas:

Använd en lösenordshanterare.

Aktivera tvåfaktorsautentisering.

Håll alla program och appar uppdaterade.

