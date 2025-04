Fysikens lagar krossar tech-elitens eviga liv

Astrofysikern och vetenskapsjournalisten Adam Becker dissekerar i sin nya bok “More Everything Forever: AI Overlords, Space Empires, and Silicon Valley’s Crusade to Control the Fate of Humanity” de storslagna framtidsvisionerna som omfamnas av många av techvärldens tyngsta namn.

Han ifrågasätter inte bara den vetenskapliga grunden för dessa idéer, utan också de potentiella samhällskonsekvenserna.

“Det kändes som att det bara skulle bli mer relevant och någon behövde säga ifrån, och jag såg inte tillräckligt många som kopplade ihop punkterna på ett sätt som kändes rätt för mig”, säger Becker i en intervju med Ars Technica.

Han menar att kritiken mot Silicon Valley ofta handlar om deras snabba framfart som “brutit sönder demokratin och institutionella normer” eller deras förakt för staten. Men visionerna om framtiden har sällan granskats kritiskt, kanske för att många inte insett att de menar allvar.

Den farliga ideologin om teknologisk frälsning

Becker kallar det för “ideologin om teknologisk frälsning”. Anhängarna, som inkluderar namn som Elon Musk, Peter Thiel och Ray Kurzweil, använder ofta vetenskapliga argument för att rättfärdiga sina spekulativa påståenden.

Men enligt Becker ignoreras “faktiska vetenskapliga invändningar mot plausibiliteten i dessa påståenden” i stor utsträckning. Han ser denna ideologi som ett djupt hot snarare än ett löfte om en utopisk framtid.

“Mer än något annat utlovar dessa framtidsvisioner kontroll av miljardärerna över oss andra”, skriver Becker i sin introduktion.

Men den kontrollen är inte begränsad till framtiden – den är här och nu. Deras framtidsvisioner blir nyheter; de formar gränserna för den offentliga fantasin och den politiska debatten. Att sätta ramarna för sådana samtal om framtiden ger makt i nuet.

Om vi inte vill att techmiljardärer ska sätta dessa ramar måste vi förstå deras idéer om framtiden: deras märkliga ursprung, deras skrämmande konsekvenser och deras mångfald av etiska brister och vetenskapliga fel.