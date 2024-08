De vill bygga en gigantisk lyktstolpe – på månen 

Honeybee Robotics är ett spacetech-företag ägt av Jeff Bezos Blue Origin.

Med ekonomiskt stöd från DARPA har de utvecklat konceptet LUNARSABER – en gigantisk mast som ska kunna lysa upp månen och förse framtida månexpeditioner med energi och kommunikation.

Vad är LUNARSABER?

LUNARSABER står för det lagom långa Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution.

Detta teknologiska underverk är designat för att bära ett ton vetenskaplig utrustning på toppen, distribuera kraft, bistå med kommunikation samt skapa ett nätverk med andra liknande stolpar.

“Jag skulle säga att det bästa sättet att beskriva LUNARSABER är som en schweizisk armékniv”, säger Vishnu Sanigepalli, huvudforskare på Honeybee, enligt Futurism.

“Den är mycket anpassningsbar och mångsidig, och du kan skräddarsy den”.

Utöver kraftfulla strålkastare ska den kunna bära ett ton vetenskaplig utrustning på toppen (Foto: Honeybee Robotics)